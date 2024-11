Attiva la salute: due settimane di fitness e benessere per tutti con il gruppo Sport Club 12, Play Fitness Gallarate e Arona Active

La salute è il bene più prezioso, ma spesso è quello a cui dedichiamo meno tempo. Partendo da questa riflessione, il gruppo Sport Club 12, Play Fitness Gallarate e Arona Active ha rilanciato l’iniziativa, “Attiva la Salute“, pensata per stimolare le persone a dedicarsi all’attività fisica e al benessere psico-fisico.

Così Nicola Diano Direttore Generale del gruppo: “Siamo felici di lanciare la terza edizione di “Attiva la Salute” Dopo il Covid abbiamo deciso di proporre questa campagna di sensibilizzazione all’esercizio fisico ogni anno perché crediamo fermamente nel valore che lo sport può dare a tutti, dai giovani agli anziani. Valore soprattutto in termini di salute e prevenzione, ma non solo. Grazie a questa iniziativa ogni persona, anche se inattiva e inesperta, può accedere alle nostre strutture sportive dotate di piscine, palestre e aree benessere e frequentarle liberamente, in modo completo e senza vincoli per due settimane”.

Il progetto prevede un percorso di due settimane aperto a tutti: dal neofita all’esperto, dal giovane all’anziano. Si rivolge in particolare a chi conduce una vita sedentaria o è stato scoraggiato da precedenti esperienze sportive.

In particolare, “Attiva la salute” si rivolge alle persone che vivono ancora una vita sedentaria e che trovano sempre scuse per rimandare, prima fra tutte la mancanza di tempo. Attiva la salute mira a stimolare anche chi è rimasto deluso dalle proprie esperienze precedenti e desidera ritrovare la fiducia in una struttura sportiva che soddisfi le sue esigenze.

Si parte da un incontro iniziale con un personal trainer che valuterà la condizione del singolo per impostare il percorso di attività che lo stesso dovrà seguire nei quattordici giorni di durata dell’iniziativa.

Durante le due settimane di “Attiva la Salute”, i partecipanti avranno accesso illimitato alle strutture del gruppo Sport Club 12, Play Fitness Gallarate e Arona Active e in particolare a piscina per nuoto libero e corsi, SPA e termario con sauna, bagno turco, docce emozionali e vasche idromassaggio. Potranno inoltre seguire corsi illimitati di fitness e acqua fitness di gruppo.

Tutto questo è disponibile a partire da soli 14,90 euro, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e dimostrare che uno stile di vita attivo è alla portata di ogni persona (per chi non possiede la tessera di accesso a uno dei club, è prevista una quota aggiuntiva di 10 euro).

Partecipare è semplice: basta registrarsi sul sito www.attivalasalute.com, preparare la borsa e iniziare questo percorso di benessere in una struttura all’avanguardia. “Attiva la Salute” è più di un programma: è un invito che il gruppo Sport Club 12, Play Fitness Gallarate e Arona Active a fare il primo passo verso una vita più sana e attiva per tutti.