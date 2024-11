Sfuma il consiglio aperto sull’ospedale di Gallarate, l’opposizione chiama a un’assemblea pubblica

Il futuro dell’ospedale di Gallarate (o meglio: dei servizi da mantenere nell’area dell’attuale Sant’Antonio Abate, quando i reparti si trasferiranno all’ospedale unico) è al centro del dibattito cittadino . E di fronte alle preoccupazioni e al rifiuto di un consiglio comunale aperto, le forze di minoranza hanno deciso di organizzare un’assemblea pubblica per discutere la situazione, per la sera del 12 novembre.

“La maggioranza tace, noi no” è il messaggio lanciato dagli organizzatori (liste civiche Obbiettivo Comune, Città è Vita, Silvestrini Sindaco, oltre al Pd e ai liberal di PiùGallarate), che accusano le forze di maggioranza di non affrontare adeguatamente il tema, lasciando i cittadini in uno stato di incertezza. «Lo scopo è di raccogliere proposte e contributi affinché migliorino le prospettive del sedime ospedaliero cittadino e l’impatto che questo avrà per la nostra comunità» dicono dalle minoranze, che auspicano «un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, nell’interesse del bene di tutti».

Se queste sono le premesse, va detto che sul destino dell’ospedale si è ri-prodotto un muro-contro-muro tra maggioranza e opposizione, in linea con tre anni e più di dibattito. In un primo momento, due settimane fa, la delusione aveva attraversato il centrodestra e parevano esserci le condizioni per una presa di posizione nuove e unitaria della città, ma poi il decorso è stato diverso: martedì i capogruppo di maggioranza hanno bocciato l’idea di un consiglio comunale aperto, che era sostenuta dalle minoranze (con un distinguo da parte di Obbiettivo Comune Gallarate, che riteneva tardiva l’iniziativa ma non si opponeva)

Il punto principale dell’assemblea sarà quello di offrire ai gallaratesi uno spazio di confronto aperto, in cui poter discutere le prospettive per il sistema sanitario locale e le possibili soluzioni per salvaguardare i servizi ospedalieri. L’assemblea punta a raccogliere le opinioni della popolazione e a formare un fronte comune che possa fare pressione sulle autorità locali e regionali affinché si intervenga in modo concreto per evitare una perdita definitiva del presidio ospedaliero.

L’incontro è fissato per il 12 novembre alle ore 21.00 alla Sala Martignoni, in via Venegoni-via XX Settembre.

Il prossimo consiglio comunale

Quanto al consiglio comunale invece si riunirà in forma ordinaria (non aperta) il 13 novembre, ma non si discuterà dell’ospedale.

All’ordine del giorno la verifica annuale sullo stato di avanzamento del programma dell’amministrazione Cassani, una mozione sul progetto Grow29 (quello della scuola di via Curtatone) presentata da Obbiettivo Comune Gallarate e una sul contrasto alla violenza sulle donne presentata da Forza Italia