Yamamay sulle maglie della Polti-Kometa. Rinnova lo sprinter Lonardi

L’anticipazione uscita su VareseNews lo scorso 22 ottobre si è rivelata corretta: sulla maglia della Polti-Kometa di ciclismo, nella stagione 2025, comparirà anche un grande marchio del Varesotto, quello di Yamamay.

La notizia è stata ufficializzata dalla squadra diretta da Ivan Basso e ulteriormente messa in risalto dalla stessa azienda di Gallarate che ha posizionato sulla propria sede di viale Carlo Noé una gigantografia sulla quale sono ritratti proprio alcuni dei corridori di punta del team.

L’accordo è per il momento su base annuale ma è sicuramente importante: il logo Yamamay comparirà sulle divise del team (che potrebbe prendere il nome di Polti-VisitMalta) e sfrutterà l’alleanza con la squadra ciclistica per propagandare la propria linea di intimo tecnico invernale YThermal. Capi ideali sia per lo sport sia per l’uso quotidiano e per il tempo libero La linea si compone di maglie a maniche lunghe e leggings in due diverse lunghezze e per la loro realizzazione Yamamay utilizza sia lana merino sia filato tecnico denominato Dryarn.

Allo stesso tempo i dirigenti della formazione che fa capo alla Fundacion Contador stanno allestendo la rosa per la stagione 2025. La novità più rilevante degli ultimi giorni è il rinnovo di contratto per Giovanni Lonardi, il velocista veronese che quest’anno ha vinto una tappa al Giro di Turchia. Per lui è stata la seconda affermazione con la squadra di matrice varesotta dopo quella ottenuta a Valencia nel gennaio 2022. Lo sprinter 28enne, capace di numerosi piazzamenti nel 2024, ha firmato un contratto biennale. Nei giorni scorsi invece il team aveva ufficializzato l’ingaggio del maltese Aidan Buttegieg che negli ultimi mesi aveva pedalato come stagista della Polti.

LE DICHIARAZIONI

Gianluigi CIMMINO (ad Yamamay) – «Abbiamo da sempre un forte legame con lo sport, le nostre collezioni sono state infatti interpretate negli anni da numerosi testimonial sportivi e la squadra di ciclismo capitanata da Ivan Basso indosserà la nostra collezione YThermal, perfetta per chi pratica sport all’aria aperta anche d’inverno. È sempre un onore per noi associare il nostro nome a team e personaggi di questo tipo, perché gli sportivi sono un esempio positivo di impegno, dedizione e gioco di squadra, doti e valori che coincidono anche con i nostri valori aziendali».

Ivan BASSO (Team principal Polti Kometa) – «Sono molto felice e orgoglioso di aver iniziato questo percorso, che va oltre la sponsorizzazione. Si tratta di una partnership nel senso più profondo e completo del termine, c’è un’idea comune, c’è un progetto, c’è uno sviluppo di prodotti che vede coinvolte in vera sinergia tutte le parti in causa. Entriamo nell’universo sportivo di Yamamay per generare valore reciproco, unendo la nostra passione e competenza con l’impressionante vicinanza allo sport della famiglia Cimmino. Sono sicuro che questo accordo ci porterà lontano!».