Yamamay sale in sella con la squadra di Ivan Basso

Una storia Instagram postata da Gianluigi Cimmino, patron di Yamamay, apre la strada al ritorno della grande azienda di Gallarate nelle sponsorizzazioni sportive di primo piano. Tutto lascia infatti pensare che il marchio di intimo sarà a fianco della attuale Polti-Kometa, la squadra di ciclismo professionistico che da quattro anni è condotta da Ivan Basso insieme alla famiglia Contador.

È lo stesso Cimmino che ha postato sui social l’immagine in cui stringe la mano al campione di Cassano Magnago, anche se attualmente non è noto quale sarà l’impegno di Yamamay nel ciclismo. È chiaro tuttavia che con questa stretta di mano da qui in avanti inizi un progetto al fianco della Polti-Kometa con un respiro piuttosto ampio.

Secondo fonti consultate da Varesenews il marchio Yamamay dovrebbe andare sulle maglie della squadra che probabilmente spiegherà nei dettagli l’accordo nelle nei prossimi giorni.

L’ingresso di Yamamay segna anche un ulteriore ritorno del nostro territorio in questo ambito dopo che la formazione era stata sponsorizzata come main sponsor da Eolo per tre stagioni. Nel corso degli anni anche altre aziende del Varesotto hanno affiancato l’esperienza sportiva di Ivan Basso che ha concluso da poco la quarta stagione tra i pro.