Al Camelot di Gallarate si parla di stress e salute

Continuano gli appuntamenti dedicati a prevenzione, benessere e stili di vita al Camelot di Gallarate (ingresso da Via Sottocorno, 5) organizzati dal Lions Club Avatar in Salute, satellite del Club Rescaldina Sempione Distretto 108IB1, con la collaborazione di 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari, sede di tutti gli eventi e grazie alla partnership scientifica di Humanitas Mater Domini di Castellanza. Prossimo incontro sarà mercoledì 22 novembre, dalle ore 19,00 dove il dott. Benedetto Mangiavillano, Responsabile Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia di Humanitas Mater Domini, sarà relatore del meeting dal titolo “Pancia gonfia? Reflusso gastroesofageo? Come lo stress influisce sulla salute del nostro intestino?”.

Durante l’incontro, il dott. Mangiavillano affronterà il delicato tema di come lo stress influisce negativamente sul nostro corpo, in particolare sulla salute del nostro intestino. I disturbi gastrointestinali sono tra i più comuni e diffusi: ne soffre circa un terzo della popolazione del mondo. Bruciore di stomaco, gonfiore addominale, difficoltà digestive, colon irritabile, reflusso gastroesofageo, solo per citarne alcuni. Sarà interessante approfondire le cause psico-sociali, biologiche o eventuali intolleranze ed allergie che portano a questi disturbi e come prevenirli.

Durante la serata, il dott. Mangiavillano presenterà il suo libro “Amore elettrico”, che tratta della storia di vita di Marcello che lotta ogni giorno contro la sua malattia – l’epilessia – e per difendere l’amore contrastato per Simona, una giovane collega. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Gli incontri, nati dalla collaborazione tra l’ospedale Humanitas Mater Domini, Lions Club Avatar in salute (satellite del Club Rescaldina Sempione Distretto 108IB1) e 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari (sede degli eventi), sono gratuiti (si consiglia prenotazione al numero 0331750301) e hanno lo scopo di far crescere tra le persone la cultura della prevenzione e di uno stile di vita sano.

Prima dell’incontro con gli specialisti, alle ore 18,30, a tutti i partecipanti sarà offerto un “Aperitivo di benvenuto”.

Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibile seguire l’evento collegandosi a partire dalle ore 19,00 al seguente link di Google meet: https://meet.google.com/geh-jmgt-mbb

Ultimo appuntamento dell’anno sarà mercoledì 6 dicembre dal titolo “Malattie cardiovascolari: conoscerle per prevenirle”, a cura della dott.ssa Cecilia Fantoni, cardiologa e Capo Sezione del Laboratorio di Emodinamica di Humanitas Mater Domini, dove si affronterà il tema delle malattie cardio-circolatorie.