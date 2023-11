Autofficina e discarica abusiva in un terreno a Canegrate. Scatta il sequestro della Finanza

Era più simile ad una discarica che ad un’autofficina quella scovata dall’elicottero della Guardia di Finanza di Varese in uno dei sorvoli effettuati la scorsa estate sul territorio di Canegrate e quando i colleghi finanzieri di Legnano sono entrati per controllare di persona hanno potuto constatare che nell’area da circa 3 mila metri quadri erano presenti almeno 60 tonnellate di rifiuti posizionati sul terreno non impermeabilizzato, per di più vicino all’Olona.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e del Reparto Operativo Aeronavale di Como hanno concluso una complessa attività di polizia ambientale che ha permesso di individuare una discarica abusiva all’interno della quale erano presenti numerosi veicoli e rottami di autovetture a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato oltre a fabbricati edificati in assenza di autorizzazione nei quali era stata allestita un’autofficina.

I successivi riscontri, svolti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano in stretta sinergia con la componente aereonavale, hanno avvalorato l’ipotesi investigativa che il sito fosse destinato allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti, in violazione della normativa ambientale prevista dal decreto legislativo 152/2006 e che i fabbricati erano stati edificati in assenza di autorizzazioni.

Le Fiamme Gialle, avvalendosi peraltro del supporto dei tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia e della Polizia Locale di Canegrate, hanno proceduto al sequestro dell’area ed al suo affidamento in custodia giudiziale allo stesso proprietario, segnalando lo stesso alla Procura della Repubblica di Milano per i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, abusivismo edilizio in area di interesse paesaggistico/ambientale e abusivo esercizio di attività di gestione di veicoli fuori uso e di rifiuti.