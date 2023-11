Cotta: “Non un Varese bellissimo ma servivano tre punti”

VARESE – PDHAE 2-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Non è stato un Varese bellissimo ma era importante vincere. Nel secondo tempo abbiamo trovato i due gol, il secondo è stato confezionato molto bene con Banfi che calcia da fuori molto bene. Peccato per il gol, un errore tecnico che mi ha fatto arrabbiare. Nel primo tempo abbiamo avuto tanta frenesia e abbiamo faticato ad attaccare anche a causa del terreno di gioco che penalizza chi cerca di giocare. Non siamo riusciti a dare fastidio alla fase difensiva dell’avversario, nella ripresa invece siamo stati più ordinati e abbiamo tenuto meglio il campo dando maggiore profondità. Servivano tre punti e li abbiamo fatti, era importantissimo perché queste partite non sono scontate e anche oggi questa vittoria non ce l’ha regalata nessuno. Se non vinci invece si apre il marasma generale, abbiamo bisogno di continuare a lavorare e non recriminare sui giocatori assenti. Chi ha giocato oggi ha dato tutto e ci ha permesso anche di avere più scelte.

STEFANO BANFI (Attaccante Varese): Primo gol fortuito ma importante perché la partita era molto bloccata. Loro da primo minuto si sono messi dietro a difendere. Anche il campo non ha aiutato. Dedica al nonno, come sempre, ma oggi anche alla mia ragazza che ha appena fatto gli anni.