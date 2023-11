La doppietta di Banfi sblocca il Varese e abbatte il Pdhae: 2-1

Quella del Pdhae era la trappola perfetta per il Varese, ma a risolvere una domenica difficile ci ha pensato Banfi, che con la seconda doppietta stagionale, arrivata in tre minuti nel secondo tempo, permette ai biancorossi di prendersi tre punti contro i valdostani di Ezio Rossi, arrivati al “Franco Ossola” con una rosa ridotta ma determinata a mettere in difficoltà i varesini. E così è stato per lunghi tratti, non a caso il primo tempo è terminato senza reti ma soprattutto senza conclusioni in porta. E anche dopo la doppietta del bomber di Saronno i valdostani hanno provato a rovinare la giornata al “Franco Ossola” andando a segno con Rrapaj e facendo passare un finale di sofferenza ai ragazzi di mister Cotta. Alla fine il triplice fischio dell’arbitro è stato anche questa volta liberatorio per il Varese, che però, nonostante una prestazione così così, si mette in tasca tre punti en sale a 19 punti in classifica (20 meno la penalizzazione).

Settimana prossima i biancorossi sono attesi dalla trasferta di Sanremo, per affrontare un’altra squadra che non se la passa particolarmente bene e che ha bisogno di sbloccarsi. Il Varese invece cercherà la prima vittoria lontano da Masnago, risultato che ancora manca e che potrebbe far compiere finalmente il salto di qualità a una squadra che anche oggi è sembrata più bloccata dai propri pensieri che non dagli avversari.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggio di Genova, il Varese ritrova il “Franco Ossola” l’unico campo sul quale i biancorossi sono riusciti a vincere in questa stagione. Qualche problema di formazione per mister Corrado Cotta, che non può schierare gli infortunati Zazzi e Perissinotto, Vitofrancesco non è al meglio e Mandelli è squalificato. Rientrano dallo stop del giudice sportivo invece Cottarelli e Palazzolo e a entrambi viene consegnata una maglia da titolare nel 4-3-3 che vede in regia Malinverno – capitano di giornata – e in attacco Guri e Furlan a supporto di Banfi. Alla guida dei valdostani del Pdhae (Pont Donnaz Hone Arnad Evancon), anche se non in panchina, c’è Ezio Rossi, ex di turno al quale in settimana è stato dato il compito di provare a risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica in cerca della salvezza. I valdostani si presentano con diverse assenze importanti, tra tutti gli attaccanti Colombo e Torromino, e nel 3-4-2-1 c’è il varesino Mazzola al centro della difesa.

PRIMO TEMPO

Il Varese cerca di imporre il proprio gioco ma nonostante un buon possesso palla nei primi minuti non riesce a farsi vivo dalle parti di Gomis. All’11’ con una ripartenza in verticale il pericoloso lo porta il Pdhae sull’asse Doratiotto-Nappi, ma Cassano è attento e in uscita blocca. I biancorossi non riescono a essere incisivi, le cattive condizioni dell’erba del “Franco Ossola” non aiutano il bel gioco, ma a mancare è soprattutto un po’ di mordente. I minuti scivolano via così senza emozioni e soprattutto senza occasioni. Al 31′ Guri mette in rete una palla vagante dopo una punizione laterale, ma la bandierina alzata dell’assistente aveva già fermato il gioco in precedenza. Ma anche il “caso da moviola” non porta a un cambio di passo e così all’intervallo le squadre sono ancora ferme sullo 0-0, inevitabile se non ci sono conclusioni.

SECONDO TEMPO

Torna in campo con un po’ più di voglia il Varese, anche se di occasioni ancora non ne arrivano. Al 10′ mister Cotta cambia, inserendo Liberati per Pisan, passando alla difesa a 3 con Liberati e Furlan esterni dalle caratteristiche molto offensive. La pressione biancorossa sale e al 19′, praticamente al primo tiro, arriva il gol: azione manovrata che trova Banfi al limite dell’area, sinistro forte che complice una deviazione netta di Orlando trova il fondo della rete. Il numero 9 biancorosso non si ferma e tre minuti dopo raddoppia con una botta da fuori, questa volta di destro, che si insacca all’incrocio dei pali. 2-0 e gara messa in ghiaccio dal Varese, che sfrutta due fiammate per risolvere una gara brutta e che continua a dimostrarsi molto complicata. Al 39′ infatti il Pdhae si regala un finale di speranza con la rete di Rrapaj dopo una disattenzione della difesa biancorossa. Il finale però non nasconde altre insidie, anche grazie alla gestione di palla biancorossa che con Liberati e Guri tengono lontano i pericoli e portano tre punti brutti ma importanti nelle casse varesine.