Depressione e dipendenza da sostanze: un valido aiuto con la Stimolazione Magnetica Transcranica

La Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) rappresenta una tecnica innovativa e non invasiva di neuromodulazione che, attraverso impulsi magnetici, stimola le cellule nervose (neuroni), correggendo eventuali disfunzioni. Questo trattamento mirato è ambulatoriale, non richiede ricovero, non implica l’uso di farmaci o anestesia, è sicuro e generalmente indolore (con una lieve sensazione sulla pelle). La TMS ha ottenuto la certificazione CE ed è efficace nel trattamento della depressione con ansia, del disturbo ossessivo compulsivo, delle dipendenze da sostanze come cocaina, alcol, fumo, gioco d’azzardo patologico, dipendenza da Internet e dipendenze sessuali. Può essere combinata con psicoterapia e terapia farmacologica. I benefici della TMS si manifestano già nelle prime sedute e perdurano nel tempo, poiché si basano sulla ristrutturazione dell’attività neurale e dei neurotrasmettitori.

Studi recenti pubblicati sulle riviste internazionali maggiormente accreditate attestano una efficacia (tasso di remissione dei sintomi depressivi) superiore al 39% nel caso di trattamento della depressione con sintomi ansiosi, producendo una significativa riduzione dell’ansia, un netto miglioramento del tono dell’umore ed il miglioramento del sonno notturno.

Per quanto riguarda la dipendenza da sostanze, soprattutto per quanto riguarda la cocaina, l’efficacia dimostrata, rispetto ai gruppi di controllo, arriva al 69% con dimostrata riduzione del craving (desiderio irrefrenabile di assumere la sostanza), del liking (piacere legato all’utilizzo della sostanza), miglioramento del tono dell’umore e miglioramento dell’ansia, miglioramento del sonno riduzione dell’impulsività, riduzione del numero di ricadute. Inoltre il tasso di drop out (abbandono del progetto terapeutico) è significativamente minore nei pazienti trattati con stimolazione magnetica transcranica rispetto ai pazienti trattati con la sola psicoterapia o la combinazione psicoterapia abbinata a terapia farmacologica. La dipendenza da sostanze non è una scelta ma è a tutti gli effetti una complessa malattia che ha conseguenze non solo immediate, ma soprattutto a lungo termine sui neuroni e richiede un approccio terapeutico globale, che includa anche il supporto familiare.

Studi recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista BRAIN hanno dimostrato l’efficacia dei protocolli di Stimolazione Magnetica Transcranica nel trattamento della Malattia di Alzheimer, promuovendo un significativo contrasto del declino cognitivo e funzionale tipico di questa patologia. Promettenti risultati sono stati dimostrati anche nel trattamento dei sintomi motori della Malattia di Parkinson e nella riabilitazione post ictus/ischemia cerebrale.

SinaPSY è l’unico centro in Provincia di Varese che dispone del MagVenture R30 per effettuare la Stimolazione Magnetica Transcranica. Il MagVenture R30 è dotato di sistema di neuronavigazione per una precisa localizzazione delle aree cerebrali da stimolare. In SinaPSY non esistono approcci e protocolli standard: ogni persona riceve una proposta di trattamento individuale e accuratamente personalizzata; dopo una valutazione medica dettagliata viene proposto un percorso di cura pluridisciplinare al fine di potenziare reciprocamente fra loro gli effetti delle terapie proposte. Psichiatria, psicoterapia, Stimolazione Magnetica Transcranica, terapie fisiche propriocettive ed eventualmente terapie farmacologiche vengono proposte con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato clinico possibile per ogni paziente. In sinaPSY contano le persone, gli unici numeri che contano sono quelli dei risultati ed evidenze scientifiche più recenti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet SinaPSY o chiamare il numero 0332 1880353.