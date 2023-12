La depressione non è un destino inevitabile. SinaPSY Varese è al tuo fianco per affrontare e superare questa difficile sfida

Tristezza, perdita di interesse o piacere nella attività quotidiane della vita, problemi di sonno, sensazione di fatica, difficoltà a mantenere la concentrazione, vissuti inutilità, svalutazione o di colpa: l’esperienza soggettiva della depressione comprende molte delle sensazioni descritte e l’età in cui può manifestarsi comprendono l’intero ciclo della vita, dall’infanzia alla senilità.

Molti dei sintomi legati alla depressione sono spiegati dalle ricerche cliniche sulla base di alterazioni della funzionalità delle cellule del sistema nervoso, i neuroni, ed in particolare sulla alterazione delle modalità con cui i neuroni “dialogano” tra loro mediante dei neurotrasmettitori, in particolare, nel caso della depressione, la serotonina (neurotrasmettitore “del benessere”), la dopamina (implicata nei sistemi di regolazione del piacere e della motivazione) e la noradrenalina (coinvolta nella risposta agli stress).

Il trattamento classico della depressione contempla la psicoterapia (l’aumento della consapevolezza di Sé e le parole con l’analista sono fattori fondamentali per comprendere la natura e la causa della depressione) e la terapia farmacologica (mirata ad aumentare la quantità di neurotrasmettitori).

Dalla metà degli anni ’80, la ricerca ha evidenziato come stimolazioni magnetiche, applicate esternamente sulla superficie del cranio in una specifica area (in corrispondenza della corteccia dorso-laterale pre-frontale di sinistra), favorisca lo stimolo dei neuroni e il rilascio dei neurotrasmettitori, andando a correggere, in maniera efficace e duratura nel tempo modelli anomali di funzionamento, coinvolti nelle manifestazioni cliniche della depressione.

Questa tecnica di stimolazione mirata è un trattamento ambulatoriale (non richiede il ricovero), non richiede l’utilizzo di farmaci sedativi o anestesia, è del tutto sicura per il paziente e praticamente indolore (lieve sensazione locale cutanea) e viene utilizzata per trattare, con riconosciuta efficacia la depressione.

La Stimolazione Magnetica Transcranica può integrare i normali percorsi di cura del paziente, la psicoterapia e la terapia farmacologica, aumentando in maniera decisa i risultati in termini di efficacia (miglioramento del tono dell’umore, riduzione dei sintomi ansiosi, miglioramento del riposo notturno).

Gli effetti della stimolazione magnetica transcranica sono evidenti già dopo le prime sedute e perdurano nel tempo. La ricerca ha permesso di confutare la teoria secondo la quale il sistema nervoso, una volta raggiunta l’età adulta, smettesse di modularsi; soprattutto ha smentito la concezione espressa da Cajal (premio Nobel per la medicina nel 1906): “l’anatomia è un destino”. Sapere come siamo fatti e come funzioniamo non ci inchioda ad un destino, ci offre la possibilità di intervenire sui meccanismi con cui reagiamo anche di fronte alle difficoltà della vita: la depressione e la sofferenza non sono un destino ineludibile, ma una lotta che si può vincere.

Il raggiungimento del benessere mentale è fondamentale perché la vita, per tutti, torni ad essere un mistero da vivere e non un problema da risolvere.

SinaPSY è l’unico centro in Provincia di Varese dotato di Stimolazione Magnetica Transcranica: il MagVenture R30 dotato di sistema di neuronavigazione che consente di individuare con precisione millimetrica le aree cerebrali da stimolare. In SinaPSY ogni proposta di trattamento clinico è accuratamente costruita sulla realtà clinica, unica e irripetibile, di ogni singolo paziente, cercando di garantire una risposta al bisogno e non semplicemente cancellando un sintomo.

Negli ultimi tempi, anche grazie all’esporsi di personaggi famosi, si è iniziato a parlare senza remore di queste patologie come parte integrante del benessere complessivo e non più come qualcosa di cui avere vergogna. Condividere le proprie sfide è un segno di forza ed è fondamentale perché può ispirare e soprattutto supportare chi non ha ancora trovato il coraggio di farlo.

In Sinapsy il nostro impegno è stato creare un ambiente in cui la vulnerabilità è accettata, compresa, spiegata e affrontata tenendo sempre al centro la persona. Non sei solo e insieme possiamo affrontare e superare la tua sfida.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet SinaPSY o chiamare il numero 0332 1880353.

SinaPSY Psicoterapia Ricerca Formazione Salute Srl

Via Gaetano Donizetti 4, Varese

