Favori all’ufficio tecnico di Solbiate Olona. Parte il processo e Comune escluso come parte civile

Ha preso il via oggi il processo per i favori all’ufficio tecnico del Comune di Solbiate Olona. Il dibattimento iniziato oggi riguarda solo alcune posizioni emerse nella vicenda mentre il principale imputato, l’ex-responsabile del settore urbanistico solbiatese Luca Antonini, ha già patteggiato una pena a 3 anni insieme alla compagna (2 anni e 2 mesi) e ad un imprenditore.

A processo sono andati in quattro, il dibattimento si è aperto questa mattina (martedì) e l’accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità. In sostanza il dirigente, in cambio di lavori per la compagna architetto o altre utilità, avrebbe favorito alcune pratiche urbanistiche che riguardavano gli imprenditori finiti a processo.

Il processo è alle battute iniziali ma ha subito regalato un piccolo colpo di scena con l’esclusione della parte civile del Comune di Solbiate Olona. L’eccezione era stata presentata dalle difese che hanno chiesto di far valere la nuova disciplina che regola le costituzioni di parte civile inserita nella riforma Cartabia per la quale non basta presentare il mero capo d’imputazione e la richiesta di risarcimento danni ma è necessario motivare in modo approfondito, fornendo anche una valutazione tabellare del risarcimento. Il collegio, presieduto da Giuseppe Fazio, l’ha accolta e non ha tenuto conto della richiesta del difensore di parte civile Monica Alberti che aveva chiesto il tempo di integrarla.

Accolta, inoltre, la richiesta di trascrizione delle intercettazioni dell’accusa, decisa l’ammissione delle prove e delle liste testi. Nella prossima udienza verrà incaricato il perito che dovrà trascrivere i dialoghi captati dagli investigatori.