Frontale nella galleria Vedeggio-Cassarate, feriti e strada chiusa

Un incidente tra quattro veicoli è avvenuto poco prima delle ore 13 di giovedì 9 novembre nella galleria Vedeggio-Cassarate. Secondo un prima ricostruzione fatta dalla Polizia Cantonale, un automobilista 49enne cittadino italiano residente nel canton Grigioni che procedeva da Manno verso Lugano ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente un’auto condotta da un 66enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese e su cui si trovava anche una passeggera 66enne svizzera. A seguito del violento impatto, sono rimasti coinvolti due altri mezzi alla cui guida si trovavano rispettivamente un 46enne svizzero del Luganese e un 86enne svizzero domiciliato in Valle Leventina. A bordo di quest’ultima auto vi era anche una 80enne cittadina svizzera s empre della Leventina.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Nord, nonché i pompieri di Lugano. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la 80enne e l’86enne in ambulanza all’ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, la donna ha riportato gravi ferite, mentre le ferite riportate dall’uomo sono di media gravità. Il 49enne conducente della prima auto e la 66enne passeggera della seconda hanno riportato lesioni non gravi ma che hanno necessitato un trasporto in ospedale. Sostanzialmente indenni gli altri protagonisti.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la galleria è stata completamente chiusa al traffico e lo rimarrà fino almeno alle 17.