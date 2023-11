Gran finale per il Trittico tricolore del ciclocross 

Per due giorni il ciclocross sarà protagonista sulle sponde del lago Maggiore: sulla spiaggia di Gurèe a Monvalle. Su un tracciato unico nel suo genere il

Gruppo Sportivo Contini del presidente Vincenzo Tolomeo ha allestito le due prove finali del Tritico Tricolore del Ciclocross Master. Alcuni tra i maggiori interpreti della specialità francescana della bicicletta si misureranno sabato 25 novembre e domenica 26 novembre con in palio il Memorial Sandro Gianoli e il Trofeo Gruppo Sportivo

Contini. In entrambe le giornate il ritrovo è previsto dalle ore 12 presso la spiaggia di Gurèe a Monvalle e le due partenze avranno luogo alle ore 13.30 e 14.30. (nella foto di Giordano Azzimonti i vincitori della prima prova).

Domenica pomeriggio premiazione finale del Tritico Tricolore con riconoscimenti per i migliori classificati della manifestazione in prove multiple.