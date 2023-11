Incendio veicolo in superstrada 336 a Castano Nord

Per cause ancora in corso d’accertamento un veicolo ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 22 novembre, sulla 336 all’altezza di Castano Nord.

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 7.30: sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’auto in fiamme ha provocato qualche disagio al traffico, intenso in quell’ora di punta.