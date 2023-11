Mille bambini per la Pace nella 17^ Marcia dei diritti dell’infanzia a Varese

Un corteo di mille bambini sfilerà chiassoso e colorato per le vie del centro di Varese nella mattinata di venerdì 17 novembre per rivendicare il Diritto alla pace per tutti i bambini del mondo.

È il diritto sancito dall’articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza cui è dedicata la 17^ edizione della Marcia dei diritti dei bambini promossa da Progetto Zattera Teatro e Comune di Varese.

Come ogni anno l’evento vuole celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che ricorre il 20 novembre.

«Una ricorrenza importante per il Comune di Varese che con continuità sostiene la manifestazione per mantenere alta l’attenzione della città sul tema e per stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza dei propri diritti e di come questi debbano essere difesi perché non sono scontati», spiega l’assessore Roberto Molinari.

IL CORTEO E LO SPETTACOLO PER I DIRITTI

L’evento di venerdì 17 novembre coinvolge le scuole primarie di Varese, oltre a quelle di Buguggiate, Gazzada Schianno e Morazzone che hanno aderito alla manifestazione. Le maestre porteranno i bambini delle classi 2^, 3^ 4^ e 5^ a sfilare, assieme ai volontari Unicef, per le vie del centro città, dalle ore 10 alle 11, da piazza Repubblica ai Giardini Estensi dove saranno accolti come sempre dalla cioccolata calda offerta dagli Alpini e dai giocolieri della scuola di circo Sbocc Art di Cassano Magnago.

Il corteo anticipa di qualche giorno la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lunedì 20 novembre, che sarà comunque celebrata, con i bambini più piccoli delle scuole dell’infanzia e delle classi prime delle primarie invitati al Miv – Multisala impero, per assistere allo spettacolo a tema Carezze di Gigante di Zattera Teatro, in replica sempre al Miv per le scolaresche anche nelle mattinate del 24 e 28 novembre, per soddisfare tutte le adesioni ricevute.

LE FILASTROCCHE DEI BAMBINI PER I DIRITTI

«Per i più piccoli il corteo è più impegnativo, quindi abbiamo pensato quest’anno di offrire loro uno spettacolo teatrale sul tema, che fosse comunque un momento di festa a conclusione del percorso pedagogico sui diritti dell’infanzia che affrontano con le maestre a scuola – spiega Martin Stigol di Zattera Teatro – Un percorso di cui, anche quest’anno, lasceremo traccia, pubblicando una nuova edizione del libro “Filastrocche dei bambini per la marcia dei diritti” che sarà poi distribuito nelle biblioteche della provincia di Varese.

«Le filastrocche sono la testimonianza del profondo significato della Marcia dei diritti per la formazione di ciascun bambino – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio leggendone una dal libro pubblicato lo scorso anno – I bambini alla marcia si divertono ed è il momento di festa al termine di un percorso in cui hanno riflettuto ed elaborato consapevolezza sul loro essere cittadini e sui loro diritti che non sono scontati. In questo momento in cui si combattono, neanche troppo lontano, guerre di cui i bambini sono le prime vittime, il messaggio della Marcia dei diritti 2023 è che la soluzione dei conflitti si fa con le parole. Bisogna imparalo sin da bambini e non dimenticarlo mai».

La Marcia dei diritti è inserita all’interno del più ampio progetto Pollicino, co finanziato da Fondazione Cariplo.