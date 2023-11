Ordinanza di sgombero per un condominio di via Torino a Gallarate

Il condominio di via Torino 8 a Gallarate dev’essere sgomberato. Lo decreta un’ordinanza di sgombero emessa oggi dagli uffici comunali. Il documento dichiara l’inagibilità dell’intero complesso a causa di gravi problemi strutturali e di sicurezza, segnalati nelle settimane precedenti dai vigili del fuoco e dagli operatori Ats.

La decisione di evacuare lo stabile è stata presa al fine di garantire la sicurezza degli occupanti e spetterà ora agli agenti della polizia locale verificare che i proprietari e gli inquilini delle 62 unità immobiliari, tra appartamenti e negozi, lascino effettivamente l’edificio.

Le segnalazioni di precarietà grave erano emerse già durante l’estate scorsa, con problematiche legate alla presenza di abusivi e a difetti strutturali che avevano causato anche un periodo di mancanza di riscaldamento l’anno precedente. La situazione si è ulteriormente aggravata ad inizio novembre quando un guasto alla fognatura ha provocato un’allagamento in un appartamento e infiltrazioni nel negozio sottostante.

Da quel momento è stato avviato un procedimento che ha condotto all’odierna ordinanza di sgombero, con la conseguenza che gli abitanti di via Torino 8 non potranno fare ritorno alle proprie abitazioni fino a quando non saranno risolte le problematiche segnalate dalle autorità nelle scorse settimane.