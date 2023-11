Parapendio cade alla Rasa di Varese, ferito il pilota

Incidente dell’aria alla Rasa di Varese, la frazione che si trova sulla strada che collega la città con Brinzio. Intorno alle 15,15 di oggi, sabato 11 novembre, il pilota di un parapendio è rimasto ferito dopo aver avuto problemi nel governare il suo mezzo.

Secondo le prime informazioni l’uomo, un 43enne, è atterrato in una zona non lontana dalla “Motta Rossa” (la via è Provinciale Rasa) e si è fatto male al momento di toccare terra. (foto di repertorio)

Sul posto sono giunti sia i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, sia i Vigili del Fuoco, sia le forze dell’ordine. Il pilota non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale.