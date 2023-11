Porte aperte alla C.B.Ferrari di Mornago

Un’opportunità imperdibile per tutti i clienti dell’azienda e gli agenti che avranno la possibilità di scoprire le nuove soluzioni innovative proposte e conoscere il team. Appuntamento l’1 e il 2 dicembre presso la sede di C.B.Ferrar in via Stazione 116 a Mornago

C.B.Ferrari, tra i leader indiscussi nel panorama internazionale della macchina utensile, terrà un Openhouse l’1 dicembre 2023 dalle 9.30 alle 19.00 e il 2 dicembre 2023 dalle 9.00 alle 16.00 presso Via Stazione, 116, 21020 Mornago.

Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti i clienti dell’azienda e gli agenti che avranno la possibilità di scoprire le nuove soluzioni innovative proposte e conoscere il team.

Durante l’Openhouse, sarà possibile visitare l’officina e ammirare il nuovo modello RTB 800, oltre alla GT 1200 PRO e alla macchina a portale modello D, entrambe completamente finite. Inoltre, l’azienda mostrerà le serie A delle ML 110 e ML 45, disponibili per la pronta consegna.

“Crediamo che questo evento sia di fondamentale importanza per permettere ai nostri clienti, o a potenziali clienti, di vedere le nostre macchine e di dedicare il tempo necessario per discutere con i nostri esperti sia per la parte tecnica che per quella applicativa”, ci dicono.

Non perdete l’occasione di partecipare all’Openhouse di C.B.Ferrari l’1 e il 2 dicembre 2023 appuntamento presso la sede di C.B.Ferrar in via Stazione 116 a Mornago.

CONTATTI

C.B.FERRARI

Via Stazione, 116, 21020 Mornago

T: 0331 903524

@: cbferrari@cbferrari.com

Sito | Facebook | LinkedIn | Instagram