Sciopero generale del 17 novembre. Disagi per i servizi di igiene ambientale di Agesp

Cgil e Uil hanno lo sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 17 novembre e per questo potranno verificarsi disagi nell’ambito dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia stradale nei comuni serviti da Agesp.

In particolare, per evitare inconvenienti relativi al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, la cittadinanza dei comuni serviti da Agesp è invitata a prendere precauzioni.

«Nel caso in cui i sacchi non vengano raccolti e i bidoni non vengano svuotati entro le 14, si consiglia di ritirarli temporaneamente e di esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle singole frazioni di rifiuto» – informa la società.

Agesp si attiverà per assicurare ai cittadini i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge.