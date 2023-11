Torna a vincere la Castellanzese, Varesina sconfitta a Caldiero

Quindicesima giornata del Girone B di Serie D che ha visto la sconfitta della Varesina, dopo 5 risultati utili consecutivi, sul campo del Caldiero Terme. La Castellanzese ha ottenuto una preziosa vittoria sul campo dell’ultima in classifica, salutando nel migliore dei modi il ritorno di Mario Chessa.

CALDIERO TERME-VARESINA 1-0

Cade la Varesina al “Mario Berti” di Caldiero Terme, in quello che era il match clou della 15ma giornata. Si è rivelata fatale per i ragazzi di Marco Spilli la rete al 29’ del primo tempo di Rachid Arma, settima marcatura in campionato. Durante la ripresa le “Fenici” non riescono a rimettere in piedi la gara, rimediando la quarta sconfitta stagionale, ma rimangono al terzo posto insieme al Brusaporto, sconfitto a Piacenza. I veronesi, dal canto loro, si portano a -2 dalla capolista, Arconatese, sconfitta a sorpresa dalla Tritium.

TABELLINO

Caldiero-Varesina 1-0 (1-0)

Marcatore: 29′ Arma

Caldiero: Kuqi, Turano, Rossi, Gecchele, Personi (64’ Mastella), Furini, Filiciotto, Mondini, Bitihene (75’st Cherubin), Arma (71’st Zerbato), Fasan (64’ Amoh). A disposizione: Aldegheri, Carlevaris, Burato, Orfeini, Hoxha. All: Soave

Varesina: Basti, Polenghi, Grieco, Onkony, Gasparri, Guidetti, Manicone (90’ Sali), Orellana (60’ Oboe), Carrino (71’ Masera), Gatti, Vitale. A disposizione: Santulli, Bigoni, Reale, Angelini, Buzzetti, Di Silvestro. All: Spilli

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone (Cavallari e Veli)

Ammoniti: Grieco, Zerbato, Onkony

Note: giornata soleggiata, campo in discrete condizioni. Recuperi: 1’ + 4’ Angoli: 4-6

PONTE SAN PIETRO-CASTELLANZESE 0-1

Ritrova la vittoria la formazione di Manuel Scalise, imponendosi per 1-0 al “Legler” di Ponte San Pietro. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i neroverdi la sbloccano al 20’ della ripresa con la rete del classe 2005 Mattia Ayokoue. Da segnalare il ritorno in campo con la maglia della Castellanzese di Mario Chessa che al 12’ del secondo tempo è subentrato a Pastore. Questa vittoria rappresenta per gli ospiti una boccata d’ossigeno che permette loro di uscire dalla zona play out agganciando Clivense e Desenzano a 18 punti.