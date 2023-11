Torna Halloween in palude Brabbia, una favola itinerante sui sentieri dell’Oasi Lipu

Dopo il sold out di settimana scorsa, torna all’Oasi Lipu della palude Brabbia “Halloween in palude“, una favola itinerante con magici personaggi.

Domenica 5 novembre a partire dalle ore 16.30, al calar della sera, i bambini dai 6 anni in su potranno avventurarsi tra i sentieri dell’area protetta per risolvere insieme un inquietante mistero che avvolge e ingrigisce la Palude.

I genitori seguiranno i bambini lungo il percorso.

Si consigliano scarponi, abiti caldi e una torcia a famiglia. I cani non possono partecipare all’escursione.

Necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it.