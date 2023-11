Torna il galà del commercio di Gallarate, con il “Christmas Show”

È già tutto pronto per il Gran Galà del Commercio di Gallarate che quest’anno vedrà protagonista la magia: la serata promossa da Ascom Gallarate Malpensa è in programma per domenica 26 novembre alle 20.30 al teatro Condominio.

Per questa quinta edizione, sempre con patrocinio dell’amministrazione comunale, il direttore artistico Maurizio Castiglioni ha pensato di mettere al centro «illusione e stupore», tra maghi, illusionisti e mentalisti. «Dopo le precedenti edizioni con acrobati, la cultura con Sgarbi e il cabaret, ci mancava solo la magia» dice Castiglioni. La serata di grande spettacolo sarà presentata da Deborah Banfi e condotta da Walter Maffei., tra gli ospiti anche il mago varesino Ale Bellotto (nella foto di apertura) e il “campione mondiale dei mentalisti” Raffaele Scircoli.

«Un momento per portare l’attenzione sul mondo del commercio in maniera scanzonata e insieme per presentare le iniziative che l’associazione porta avanti» dice il presidente di Ascom Gallarate Malpensa, Renato Chiodi. «Il galà è un appuntamento fisso del Natale Gallarate» aggiunge il sindaco Andrea Cassani .«Sono curioso di vedere lo spettacolo di magia cosa porterà sul palco del Condominio».

«È anche un lavoro per raccontare la sinergia tra l’amministrazione comunale, i commercianti e Ascom, che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti» conclude l’assessore alle Attività economiche, Rocco Longobardi. «Abbiamo lavorato tanto e dal prossimo anno si inizieranno a vedere i primi risultati delle iniziative attivate con i fondi comunali ma anche grazie ai diversi bandi vinti».

Appuntamento quindi domenica 26 novembre alle ore 20.30, al Teatro Condominio.