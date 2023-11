Torna il mercato di Natale della Rasa, con un’edizione da record

Il mercatino di Natale alla Rasa dà il via come ormai di tradizione agli eventi delle festività nel comune di Varese: la 23esima edizione, che si terrà nel weekend del 18 e 19 novembre, raccoglie un numero record di espositori e si prepara ad accogliere migliaia di curiosi da Varese, ma anche da molto più in là.

«Questa bella manifestazione è stata capace negli anni di crescere in maniera significativa – ha commentato la vicesindaco Ivana Perusin – Da evento di quartiere ha saputo raggiungere i varesini ma anche andare ben oltre, sia per espositori che per visitatori»

115 ESPOSITORI E TANTA CREATIVITÀ, IN ARRIVO ANCHE DA LONTANO

115 espositori hobbystici si “sparpaglieranno” per le vie del borgo nel pomeriggio di sabato 18 e per tutto il giorno di domenica 19 novembre per l’iniziativa “Luci di Natale alla Rasa“. «Un numero che non avevamo mai raggiunto, la richiesta è altissima e ricevo telefonate anche in questi giorni – spiega la presidente dell’associazione organizzatrice Asar (Che altro non è che “Rasa” scritto al contrario) Chiara Comparoni – le proposte sono moltissime e ho avuto la possibilità di fare una grande selezione: sul telefono dedicato al mercatino ho circa 8000 foto»

Le proposte sono di ogni genere: «Un signore di Mantova fa una cosa molto originale: ricicla scatole degli alimenti e ne fa copertine per quaderni – Spiega Comparoni – Poi c’è una signora che cuce cappellini da elfo, ed esporrà anche costumi teatrali sempre cuciti da lei. A un signore che dipinge sulla ceramica abbiamo chiesto di fare una dimostrazione dal vivo, perchè li realizza cosi bene che sembrano stampati. Avremo diverse persone che porteranno lavori in macramè, c’è chi modella paste e chi realizza lampade a forma di rosa».

Anche le associazioni da tempo amiche del mercatino parteciperanno con loro realizzazioni: «Ci sarà Fiab Ciclocittà Varese, che metterà in vendita “fumetti per ciclisti” realizzati da un loro associato e ci sarà la presenza di Africa Mission e dell’asilo San Gottardo della Rasa. Un pensiero speciale va anche alla sezione varesina dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, che non potranno partecipare ma per averla con noi idealmente abbiamo realizzato un cartello con le scritte anche in braille».

Ivana Perusin e Chiara Comparoni

I visitatori sono ogni anno migliaia, ovviamente non solo varesini: «Gli espositori mi raccontano della presenza, negli anni di molti svizzeri, e i bad and breakfast della zona sono pieni: non solo per la presenza degli espositori che vengono da più lontano, ma anche per l’arrivo di persone che da Sondrio o Aosta vogliono visitare il mercatino e si fermano per la serata»

Durante la festa anche quest’anno saranno attivi diversi punti ristoro presso le attività del borgo: innanzitutto il ristorante Motta Rossa, che mette a disposizione il suo parcheggio e il Bianchi Bar, nel borgo. Ci sarà però tra le bancarelle anche cibo di strada, tra vin brûlé e panini caldi.

COME ARRIVARE AL MERCATINO DI NATALE DELLA RASA

La festa si svolgerà sabato 18 novembre dalle 14 alle 19.30 e domenica 19 novembre dalle 10 alle 19.30, e anche per quest’anno gli organizzatori hanno previsto diversi modi per raggiungere il mercatino.

Per chi arriva in auto, c’è il consueto parcheggio alla Motta Rossa, da cui parte una navetta per arrivare nel borgo ma anche un sentiero per raggiungere il borgo a piedi per chi lo preferisce.

Dalla parte opposta c’è anche il parcheggio del cimitero, da cui parte un sentiero che porta direttamente al centro del borgo.

Da Varese ci sarà anche un pullman che partirà dall’Ippodromo a cadenza oraria. Sabato la prima corsa dall’Ippodromo a salire sarà alle 13.30, l’ultima alle 18.30. Domenica la prima in salita sarà alle 9.30 e l’ultima alle 18.30. In entrambe le giornate l’ultima corsa in discesa dalla Rasa sarà alle 20. Gli orari e le fermate delle navette saranno poi pubblicati nel dettaglio sulla pagina Facebook del mercatino.

Da Bregazzana, l’associazione amici di Bregazzana ha organizzato per ls seconda volta anche una camminata a piedi “in compagnia” per raggiungere e visitare il mercatino, tornando indietro a lume di lanterna: i particolari della simpatica iniziativa sono qui.