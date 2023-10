Al mercatino natalizio della Rasa con una passeggiata collettiva: l’iniziativa degli amici di Bregazzana

Il mercatino di Luci della Rasa quest’anno ritorna con la ventiduesima edizione, e sarà possibile raggiungerlo in modo sostenibile attraverso i sentieri dei boschi con una iniziativa organizzata dall’associazione Amici di Bregazzana.

In occasione del ritorno del conosciuto e rinomato mercatino di Natale alla Rasa di Varese, evento organizzato da molti anni dall’associazione Asar, ci sarà l’opportunità di raggiungerlo in modo ecologico e salutare. L’idea è quella di un’escursione a piedi da Bregazzana alla Rasa, attraverso i sentieri del Parco Campo dei Fiori per raggiungere sabato 18 novembre il mercatino da 22 anni ammirato da migliaia di persone, che raccoglie bancarelle ricche di prodotti artigianali e molti eventi natalizi.

L ’appuntamento è in piazza Don Essi alle 15.15, con partenza alle 15.45, e rientro previsto a Bregazzana per le 19.30. Dopo aver raggiunto il mercatino nel pomeriggio, il ritorno avverrà di sera con l’uso di lanterne a led per rendere il percorso nel bosco più suggestivo e fiabesco: per questo l’iniziativa si chiama Lanterne Erranti.

Il percorso è adatto a tutti, la distanza è di circa 5,2 km sia andata che ritorno e non presenta difficoltà particolari se non qualche breve dislivello. Alcune raccomandazioni importanti per partecipare all’escursione sono: la puntualità, indossare scarponcini da trekking, avere un abbigliamento adeguato al periodo stagionale, portare nello zaino eventualmente un

kway o una felpa e una torcia. Inoltre, se portate con voi dei cani, assicuratevi di tenerli rigorosamente al guinzaglio.

Per partecipare alla camminata è necessario compilare il modulo che si apre a questo link.

La quota/donazione per la camminata è di 5 euro. Per i bambini sotto i 5 anni la camminata è gratis. Dai 5 anni ai 15 anni il costo è di €2,50. I primi 30 iscritti avranno a disposizione la lanterna, con precedenza ai bambini. La quota verrà utilizzata per finanziare attività del rione.

Per ulteriori info contattare: 3406105601