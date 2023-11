Uyba a Cremona: Musso sfida per la prima volta la “sua” Busto

Sarà un appuntamento particolare quello di domenica 12 novembre per la Uyba Busto Arsizio che sarà impegnata al Pala Radi di Cremona per la partita contro la TrasportiPensanti Casalmaggiore di coach Marco Musso (inizio partita ore 17). Per la prima volta dalla stagione 2008/2009, il tecnico piemontese sarà avversario della società che lo ha visto crescere, prima come assistente e infine come capo allenatore.

Nonostante siano giorni concitati in casa Uyba a causa della nomina di coach Velasco a commissario tecnico della Nazionale italiana, Lualdi e compagne sono concentrate sulla partita e sulla necessità di conquistare altri punti dopo la bella e rotonda (3-0) vittoria casalinga contro Vallefoglia.

Anche le ragazze di coach Musso, dopo un avvio ad alti e bassi, arrivano da una vittoria: quella contro Il Bisonte di Firenze e si trovano attualmente a 7 punti in classifica, a +3 su Busto Arsizio, dodicesima con 4 punti. La TrasportiPesanti con ogni probabilità dovrebbe schierare la regista Hancock in diagonale con Smarzek, Manfredini e Lohuis al centro, Edwards e l’azzatese Perinelli in banda, De Bortoli libero.

Difficile al contrario ipotizzare la formazione bustocca: con Piva ancora ferma ai box durante la settimana e con Dominika Giuliani in forse per un problema alla caviglia. Velasco dovrà quindi incastrare i pezzi del puzzle rimasti a disposizione per provare a sorprendere le cremonesi.

Giorgia Frosini, opposto della Uyba, sottolinea l’importanza per la squadra di scendere in campo con la stessa tranquillità vista contro Vallefoglia: «Con Casalmaggiore sarà una bella partita, tosta. Loro stanno giocando bene in questo periodo e noi dovremo cercare di portare al Pala Radi la serenità con cui siamo scesi in campo settimana scorsa. Sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci. Per noi è importante avere i tifosi sempre al seguito in trasferta, loro ci danno sempre una gran mano quando ci serve un aiuto».

Coach Velasco non parla della sua situazione contrattuale e sottolinea invece il lavoro svolto in palestra per “oliare” alcuni meccanismi di gioco e per preparare al meglio la partita anche studiando le caratteristiche dell’avversario: «Casalmaggiore è una squadra che viene da una vittoria importante fuori casa, con giocatrici esperte e ben allenate. Io sono fiducioso che la UYBA farà una bella partita ma nello sport non basta: bisogna fare meglio degli altri per vincere. Noi insistiamo a lavorare su alcuni aspetti indipendentemente dalle rivali, come la ricezione e il cambiopalla che dobbiamo avere molto “oliati”, ed il contrattacco in situazioni in cui all’inizio non eravamo molto lucidi. La caratteristica dell’avversario però è fondamentale e Casalmaggiore è forte a muro e nel contrattacco, quindi abbiamo lavorato molto tra video e allenamento per cercare di contrastare queste qualità».

TrasportiPesanti Casalmaggiore – UYBA Volley Busto Arsizio

TrasportiPesanti Casalmaggiore: 3 Perinelli, 4 Avenia, 5 Colombo, 7 Lohuis, 10 Manfredini, 11 De Bortoli (L), 12 Hancock, 14 Edwards, 15 Faraone, 16 Obossa, 17 Smarzek, 18 Cagnin, 21 Acosta

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini

Il programma (7a giornata) – Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze; Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Igor Gorgonzola Novara – Allianz Vero Volley Milano; Trasportipesanti Casalmaggiore – Uyba Volley Busto Arsizio;

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Wash4green Pinerolo – Roma Volley Club; tas Trentino – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.