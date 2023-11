Varese di coppa a Goettingen, in missione senza Cauley-Stein

Varese prova a mettere la freccia. Mercoledì 15 alle 19,30 la Itelyum – versione di coppa della Openjobmetis – scende in campo in sul parquet di Goettingen, squadra capolista imbattuta del Girone I di Fiba Europe Cup. All’andata i biancoviola (che in passato furono allenati da Johan Roijakkers) si presero il lusso di espugnare nettamente Masnago (79-91) in una delle esibizioni peggiori della stagione biancorossa già di per sé non esaltante.

Dodici i punti di scarto quella sera, un divario che sarà difficile ribaltare almeno vista la solidità della squadra di Foucart all’andata. Varese però ha l’obbligo di provarci, un po’ perché obiettivamente la squadra di Bialaszewski ha fatto passi avanti, e poi perché i tedeschi hanno le loro gatte da pelare in Bundesliga. Zugic e soci hanno un record di 1-4 in campionato, sono invischiati sul fondo e hanno perso domenica una maratona durata 50′ contro Amburgo. Aggiungiamoci il fatto che il tremendo 6/38 da tre punti della Itelyum non sarà ripetuto (vero?) e vediamo che in casa biancorossa si può legittimamente pensare di fare risultato.

Battere il Goettingen significherebbe fare un grande passo avanti in chiave qualificazione, anche in caso di mancato sorpasso: al turno successivo vanno infatti le prime di ogni girone e le migliori 6 seconde (su 10). Concludere la fase con cinque successi (ma Varese deve vincere entrambe le gare, anche quella di Tbilisi) garantirebbe il prosieguo della corsa senza fare calcoli. Altrimenti si andrebbero a valutare anche i risultati delle altre.

Hanlan e compagni però dovranno provare a centrare l’impresa senza il proprio totem d’area, Willie Cauley-Stein, rimasto direttamente a Varese. Il pivot americano ha un problema al piede (disturbo cronico, riacutizzatosi per una botta presa a Napoli) ed è rimasto a casa per effettuare alcune terapie: nulla di grave, “Trill” sarà regolarmente schierato contro Scafati domenica prossima ma per precauzione non è andato in Germania. Spazio quindi al pimpante Ulaneo di questo periodo, ma anche a Elisee Assui; vedremo se anche Weilun Zhao sarà impiegato per sopperire all’assenza di Librizzi. Senza Cauley-Stein però, la Itelyum si affiderà ancor più del solito al tiro da lontano, vedremo con quali risultati.

