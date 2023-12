A Cuvio è il momento di Santa’s Running

È tutto pronto a Cuvio per “Santa’s Running“, la camminata non competitiva per le vie del centro storico del borgo valcuviano che si terrà domenica prossima, il 17 dicembre.

Scopo dell’evento: la raccolta fondi a soetegno del Comitato locale della Croce rossa italiana Medio Verbano (iscrizioni e regolamento sul sito www.crimedioverbano.it)

L’inizio della camminata è previsto per le ore 14.30 ma ci si può iscrivere anche direttamente sul posto dalle 13.30 alle 14.30. Verrà consegnato un pacco gara a sorpresa ai partecipanti.

Ci sarà “trucca – bimbi“, consegna regali, foto con Babbo Natale e merenda.

La corsa non competitiva è aperta a grandi e bambini e si potrà partecipare indossando vestiti a tema natalizio. Un appuntamento a metà fra lo sport e la solidarietà: un’azione positiva che fa bene al corpo e allo spirito.