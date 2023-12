A Morosolo nel presepe di Dario c’è anche il Sacro Monte

La passione per i lavori manuali ha fatto nascere una vera e propria opera d’arte in casa di Dario Rossi, 67 anni, nato e cresciuto a Morosolo. Dopo una vita di lavoro da valigiaio prima e all’Aermacchi poi, si è dedicato alle sue passioni: la pesca, il modellismo (ha un Amerigo Vespucci in miniatura costruita con le sue mani e conservata gelosamente in una teca) e il presepe.

In dieci anni di lavoro la rappresentazione della natività della sua casa si è ingrandita piano piano, arrivando ad occupare circa 4 metri di lunghezza nel suo appartamento nel cuore della vecchia Morosolo. Casette, chiese, grotte, tutto è lavorato da lui. Ci sono rami intagliati, pietre tagliate a misura, meccanismi con acqua che scorre e fumo che esce dai camini. Un lavoro certosino che per tutti gli abitanti della frazione di Casciago è un orgoglio.

«Tutto è cominciato con una corteccia trovata nel bosco durante una delle mie passeggiate – racconta Dario -. Da lì mi è venuta l’idea di cominciare a costruire il mio presepe ed oggi eccoci qua. Raccolgo legni, pietre, muschio nei boschi qui intorno e poi mi metto al lavoro. Ho costruito con le mie mani le casette, le montagne, mentre la mia compagna Piera si è occupata degli addobbi, realizzati in pasta di fimo. Le statuette sono le uniche cose che compriamo, ogni anno nuove e diverse, per arricchire il nostro presepe. Per le baite e la chiesetta mi sono ispirato a quelle di Canazei. Dall’anno scorso c’è anche il Sacro Monte col borgo ricreato al centro della rappresentazione. Mi piacerebbe rifare anche la via delle cappelle, chissà che non trovi il tempo per lavorarci».

Il presepe di Dario è un’attrazione “privata”, anche se chi lo conosce a Morosolo ne ha già potuto apprezzare il lavoro e la passione. Tra chi ha potuto visitarlo ci sono i bambini della scuola dell’infanzia San Girolamo Emiliani, poco distante dalla casa del 67enne: sono venuti in gita il 19 dicembre e si sono immersi nella magia del Natale accompagnati da insegnanti e volontarie dell’associazione AM.A. Morosolo. Un bel regalo per i piccoli alunni, ma anche per il signor Dario, che ha potuto mostrare loro la sua opera.