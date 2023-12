A Varano Borghi arriva la prima “Big Bench” del Lago di Comabbio

Anche il Lago di Comabbio avrà la sua Big Bench. Domenica 17 dicembre alle 11 la grande panchina fuori scala verrà inaugurata a Varano Borghi nel parco comunale accanto a Viale Repubblica, proprio a pochi passi dalle rive del lago.

La panchina promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Varano Borghi è realizzata in collaborazione con la Big Bench Community Project: la fondazione che nel corso degli anni ha realizzato oltre 300 panchine in Italia e in Europa ispirate dalle opere di Chris Bangle nelle Langhe. L’obiettivo della fondazione è quello di promuovere il turismo e le realtà artigiane dei territori dove vengono installate.