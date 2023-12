Anche a Varese arriva la Maratona Telethon 2023

La solidarietà e la ricerca scientifica si incontrano nuovamente nel cuore di Varese, in occasione della Maratona Telethon, dove sabato 16 dicembre si terrà il tradizionale banchetto Telethon, che lotta contro le malattie neuromuscolari, genetiche e rare.

«La maratona Telethon, nata negli anni sessanta negli Stati Uniti e arrivata in Italia negli anni ’90, ha rappresentato una svolta nella ricerca sulle malattie neuromuscolari, che fino ad allora erano caratterizzate da scarse speranze di vita e limitate opzioni terapeutiche: la ricerca, infatti, era costosissima e procedeva lentamente – spiega Daniele Bianchi

segretario provinciale UIDM (Unione Italiana contro la Distrofia Muscolare), associazione da sempre coinvolta nell’organizzazione di Telethon – Siamo riusciti a fare partire anche qui la raccolta grazie all’importante collaborazione con partner come AVIS, BNL (Banca Nazionale del Lavoro) e RAI e negli anni Telethon è diventata una raccolta fondi annuale, estendendo il suo raggio d’azione a tutte le malattie genetiche e rare. I risultati ottenuti hanno migliorato significativamente l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti, con alcune malattie ora meglio comprese e trattate, e persino la scoperta di cure che hanno guarito decine di bambini. Tuttavia, la ricerca deve continuare, poiché molte malattie richiedono studi approfonditi e risorse considerevoli».

L’evento, a livello nazionale è già in corso: dal 9 al 17 dicembre, con il culmine definito dalla maratona televisiva RAI.

A Varese, l’evento è reso possibile grazie all’impegno di UILDM, BNL, AVIS e il supporto di volontari, associazioni e istituzioni locali: il banchetto si terrà in piazza Podestà nella giornata di sabato 16 «Saremo presenti innanzitutto con i cuori di cioccolato, che saranno a disposizione da chi passerà dal gazebo, insieme ad altri gadget, e alla possibilità di fare semplicemente una donazione» spiegano gli organizzatori.

Ma sono previsti banchetti, sempre sabato 16, anche a Gallarate in piazza Libertà (Con Assopolizia e AVIS Gallarate), a Fagnano Olona in piazza garibaldi (Con AVIS e AIDO) e a Busto Arsizio in via Milano (Con AVIS Busto Arsizio – Valle Olona)

«Telethon è un evento che dà il senso della grande solidarietà che i cittadini italiani attribuiscono a queste iniziative – ha commentato l’assessore ai servizi sociali di Varese Roberto Molinari – E sono certo che anche i cittadini di Varese daranno, come sempre, il loro contributo»

Per maggiori informazioni sugli eventi e su come contribuire, è possibile visitare il sito ufficiale di Telethon.