Arriva il 2024: Varesina per restare ai piani alti, Castellanzese per una salvezza tranquilla

Anche il Natale è passato, si avvicina l’anno nuovo e il Girone B di Serie D programma la ripartenza per il 7 gennaio. Al lavoro verso il 2024 ci sono anche Varesina e Castellanzese, che vogliono guardare con occhio positivo l’anno che verrà, anche se gli obiettivi saranno diversi.

VARESINA DA PIANI ALTI

La Varesina ha chiuso il girone di andata al terzo posto con 37 punti in classifica e l’umore alto, nonostante il prezioso pareggio al “Garilli” di Piacenza abbia favorito il sorpasso al Caldiero per la seconda piazza. L’Arconatese capolista è lontana 4 lunghezze e la missione delle fenici per la seconda parte di stagione sarà quella di mantenere le posizioni di alta classifica, tenendosi pronti per approfittare di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti. Per la squadra di mister Marco Spilli ci sarà un inizio difficile, in casa della Clivense che vuole reagire dopo un’andata sotto tono. In più negli ultimi anni il Veneto non ha portato particolarmente bene ai rossoblù: la passata stagione ci fu la dolorosa sconfitta di Sona, quest’anno a Caldiero un altro ko di misura. Ma un occhio al Veneto è puntato anche per il 7 febbraio, quando la Varesina andrà a Chioggia per sfidare l’Union Clodiense – al momento dominatrice indiscussa del Girone C – per i quarti di finale di Coppa Italia. E un pensiero alla Coppa, a questo punto, è giusto farlo.

MISSIONE SALVEZZA PER LA CASTELLANZESE

Tre sconfitte di fila per chiudere il girone di andata non sono state un buon finale per la Castellanzese, che a dicembre ha cambiato diverse pedine e in attacco ha rilanciato la coppia dei sogni formata da Roberto Colombo e Mario Chessa. E proprio dalla fame di gol dei due attaccanti passeranno le speranze salvezza dei neroverdi, che dopo il brutto finale del 2023 sono ripiombato nelle zone basse della classifica, in piena zona playout. 19 punti in 19 partite non sono un bottino sufficiente per una salvezza tranquilla, lo sanno bene nella dirigenza, così come mister Manuel Scalise, che a sua volta dovrà cercare di dare nuove energie alla squadra per risollevare la classifica per un girone di ritorno che porti risultati e punti per evitare i bassi fondi. Le qualità della squadra sono uscite solo a sprazzi nel corso del girone di andata, come dimostrato dalla bella vittoria alla capolista Arconatese. Per i neroverdi il nuovo anno ripartirà dal “Provasi” con Mandelli e compagni che avranno subito uno scontro diretto per la salvezza contro la Real Calepina. Sarà già un primo test per sondare le ambizioni di salvezza per la Castellanzese, per evitare di complicarsi i prossimi mesi.