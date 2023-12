Aspettando Natale tra le bancarelle sullo sfondo del Monastero di Cairate

Una bella giornata di sole, aria fresca e tante bancarelle, sullo sfondo sempre suggestivo del monastero di Santa Maria Assunta.

E’ trascorsa così, tra un acquisto, un brindisi con gli Alpini e una visita al monastero, la domenica organizzata dalla Pro loco di Cairate.

I bambini hanno anche potuto imbucare la letterina per Babbo Natale e posare con lui e i suoi elfi per una foto ricordo, e nel pomeriggio hanno partecipato ai laboratori organizzati in biblioteca.