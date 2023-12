Bialaszewski: “Non sono contento io, capisco che nemmeno i tifosi lo siano”

BIALASZEWSKI 1 – Brutta sconfitta, in difesa abbiamo fatto un grosso sforzo ma non è stato sufficiente. Non siamo riusciti a trovare buoni tiri, abbiamo sbagliato tiri anche facili, in attacco abbiamo fatto male; abbiamo servito poco i centri e provato a far girare la palla sul perimetro, ma non abbiamo concretizzato queste situazioni

BIALASZEWSKI 2 – Non sono contento, capisco che i tifosi non lo siano allo stesso modo. Siamo qui per dare il massimo, lavoreremo di più in palestra già dal prossimo allenamento

BIALASZEWSKI 3 – Young è partito bene, poi non ha più trovato il canestro, devo valutare bene le sue scelte e il suo coinvolgimento; ha fatto solo pochi allenamenti, va coinvolto di più

CAVINA 1 – Partita fondamentale, che ci dà la lettura di quello che stiamo facendo, nel prestagione avevamo presto, oggi abbiamo vinto con la testa

CAVINA 2 – È stato un match difficile in chiave tattica, l’abbiamo imbruttita per vincerla. È una vittoria storica, la prima di Cremona a Varese: ringraziamo i nostri tifosi, una presenza che si è sentita, segno anche questo della crescita della Vanoli

CAVINA 3 – In difesa siamo migliorati, siamo stati concentrati anche quando siamo andati sotto -6. Abbiamo tirato male, ma abbiamo fatto giocate in attacco decisive