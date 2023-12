Cittiglio, principio d’incendio fuori dall’ospedale spento dai vigili del fuoco

Si è registrato qualche momento di apprensione questo pomeriggio – venerdì 1 dicembre – all’interno dell’ospedale di Cittiglio. Nell’area del presidio sanitario sono infatti intervenuti i vigili del fuoco allertati per un possibile principio di incendio anche se l’allarme è rientrato nel giro di poco tempo.

A prendere fuoco è stato del materiale di scarto ammassato al di sotto di una griglia posta all’esterno della struttura ma le scintille sono state spente in pochi attimi dai Vigili del Fuoco rapidamente arrivati sul posto. Il fumo però nel frattempo era arrivato sino alle finestre di un reparto.

Per questo motivo alcuni degenti sono stati fatti uscire dalle proprie camere per qualche minuto, come raccontato a VareseNews da alcuni testimoni. Non sono però scattate le procedure d’emergenza e quindi tutti sono tornati al proprio posto.