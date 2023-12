Concerto di Gala per il Corpo Filarmonico di Malnate

È uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie che chiudono l’anno a Malnate. Sabato 16 dicembre (ore 21.00) ci sarà il concerto di Gala del Corpo Filarmonico Cittadino. (foto bandamalnate.it)

Un appuntamento entrato ormai nella tradizione malnatese. Ma lo spettacolo che andrà in scena al Palazzetto di via Gasparotto assumerà ancora maggior importanza perché sarà il culmine dei festeggiamenti per i 170 anni di fondazione della banda.

Come sempre ricco e vario il repertorio che i musicisti diretti dal maestro Emilio Piazzoli suoneranno per l’ultimo spettacolo del 2023.