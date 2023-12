Crolla un albero in via Monviso a Varese, schiacciata un’auto

Il forte vento che sta sferzando dalle prime ore di sabato 2 dicembre tutta la Provincia di Varese non ha risparmiato il capoluogo.

In via Monviso, nel quartiere di Casbeno, le forti raffiche hanno divelto un grosso albero. Il tronco si è schiantato a terra, abbattendo la recinzione di un giardino, occupando tutta la strada e colpendo un’auto in sosta.

Sul posto l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Non si segnalano feriti.