Raffiche di vento fino a 80 chilometri orari, piante cadute e blackout

Come previsto dall’allerta meteo spiccata sul Varesotto fin dall’alba sulla provincia si sono abbattute forti raffiche di vento che in alcune occasioni hanno provocato danni, soprattutto in termini di piante cadute.

I fenomeni ventosi più forti si sono registrati intorno al Campo dei Fiori: a Gemonio il picco è stato registrato poco dopo le 8 con raffiche a 82 chilometri orari e a Luvinate con 76 chilometri orari.

In mattinata si segnala un albero caduto sulla provinciale del lago tra Galliate Lombardo e Bodio Lomnago ma sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimozione piante in molte zone della provincia. Nella zona di Travedona Monate si registra un’interruzione di corrente che ha coinvolto une centinaio di abitazioni.

E-distribuzione, il gestore della rete elettrica, è attualmente impegnato in diversi interventi nel nostro territorio, tutti concentrati nella fascia intorno al lago di Varese. Le situazioni più delicate sono a Travedona Monate dove risultano 104 utenze che non ricevono più elettricità, Somma Lombardo con 89 e Luvinate con 68. Problemi anche a Gavirate dove ci sono 26 utenze senza energia, Cocquio Trevisago con 19 e Azzate con 6.

I venti hanno cominciato a soffiare da Nord, e persisteranno arealmente moderati anche per tutta la seconda parte della giornata e saranno in attenuazione solo in tarda serata. Sui settori pedemontani e di pianura occidentale valori medi areali tra 45 km/h, con raffiche possibili attorno a 70 km/h, moderati anche sulla fascia di bassa pianura sebbene meno intensi; sui rilievi venti da moderati a forti da Nord con raffiche che sulle creste di confine potranno superare i 90 km/h.