“In cammino per la Pace” a Castellanza parte dall’enciclica Pacem in terris

Nell’Altomilanese è iniziato nei giorni scorsi “In cammino per la pace”, un’iniziativa che intende promuovere la pace con il dialogo tra le persone. Il primo appuntamento si è tenuto il 19 gennaio alle 21 al Teatro di via Dante a Castellanza con il professor Guido Formigoni.

«Siamo partiti dall’enciclica Pacem in terris scritta da Papa Giovanni XXIII nel 1963 e rileggendola ci siamo resi conto che dopo 60 anni quelle parole sono ancora di estrema attualità – spiegano i promotori – Da lì è nato il desiderio di riappropriarci del dialogo e del confronto su temi sicuramente più grandi di noi: l’idea è quella di incontrare persone, associazioni ed enti che abbiano voglia di condividere e approfondire i temi legati alla convivenza, al rispetto delle persone che abitano insieme a noi su questo pianeta e alla crescita civile come individui e come collettività».

Le prime iniziative di questo cammino per la Pace, previste nel periodo di gennaio e febbraio 2024, sono organizzate: dall’Azione Cattolica Ambrosiana della Zona IV, dalla Comunità di Sichem a Olgiate Olona, dal Coordinamento Bicipace di Legnano e da Polis Legnano, con l’adesione di molteplici realtà sociali del nostro territorio.

Costruire un “Tavolo per la pace” strutturato e permanente, che promuova iniziative e riflessioni sul tema del dialogo tra le persone per tutto il corso dell’anno o non solo in occasione di gravi crisi internazionali è l’obiettivo dichiarato e ricercato dai promotori.

Il nascente Tavolo per la pace è aperto a nuove adesioni: «È invitato agli incontri chiunque desideri approfondire meglio i principi che riescano a portarci a vivere in un mondo di pace» continuano gli ideatori dell’iniziativa.

L’ambizione è quella di coinvolgere «il più ampio numero di soggetti, di provenienza e finalità tra loro diverse, per condividere un comune percorso di iniziative che promuovano con costanza, nella cultura e nell’azione, la cultura della pace».

Info: incamminoperlapace@gmail.com