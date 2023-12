Incendi dolosi e comportamenti violenti a San Fermo, arrestata la responsabile

Incendi dolosi a San Fermo, la Polizia ha arrestato la donna ritenuta responsabile degli episodi consumati nelle ultime settimane.

L’arresto il 14 dicembre scorso. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale al 24 novembre scorso, quando le Volanti della Questura sono intervenute presso un condominio ALER del quartiere San Fermo dove si era sviluppato un incendio, domato dai vigili del fuoco. Gli agenti intervenuti sul posto hanno rintracciato una donna, indicata dai condomini quale responsabile dell’evento doloso.

La donna, senza fissa dimora di origini straniere, si è resa responsabile di ulteriori analoghi eventi dolosi, generando un alto livello di tensione nel quartiere dove era solita bivaccare. Diversi gli atti anche violenti messi in atto da alcuni residenti in risposta ai comportamenti molesti e aggressivi della donna ai danni degli abitanti del quartiere che frequentavano il parco comunale di via Pergine.

A fronte dei numerosi episodi contestati, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese che ha ravvisato l’alto indice di pericolosità sociale della responsabile delle condotte e l’elevato rischio di reiterazione delle stesse, il GIP del Tribunale di Varese ha emesso un’ordinanza di applicazione di ricovero provvisorio presso il servizio psichiatria dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il provvedimento si è reso necessario per sottoporre la donna ad un programma di cure nell’ambito del servizio psichiatrico, necessario ad arginare i suoi comportamenti. Nella giornata del 14 dicembre, a seguito di perizie mediche, lo stesso GIP ha sostituito la misura del ricovero con la custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Polizia di Stato.