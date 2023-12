La demolizione della scuola Don Rimoldi a San Fermo è cominciata

Sono iniziati da palestra e auditorium i lavori di demolizione della scuola secondaria di primo grado Don Rimoldi a San Fermo.

Due i mezzi con braccio meccanico in azione sul retro della scuola, dall’ingresso di via Landro, per smantellare le pareti e ridurre in macerie i detriti mentre viene vaporizzata dell’acqua per evitare che possano diffondersi polveri fuori dall’area di cantiere.

Galleria fotografica La demolizione della scuola Don Rimoldi a San Fermo 4 di 15

I lavori per la realizzazione il nuovo Polo scolastico di San Fermo proseguono anche sulla via Pergine, accanto a quello che fu l’ingresso principale della scuola media del quartiere, dove un terzo mezzo con braccio meccanico provvede a radunare e compattare gli scarti metallici prodotti dallo smantellamento della struttura.

Da Palazzo Estense fanno sapere che entro i prossimi 10 giorni la demolizione della ex Don Rimoldi – un prefabbricato risalente ai primi anni ’80 – e poi “verranno gettati i pali di fondazione dei nuovi edifici che costituiranno il nuovo Polo Scolastico di San Fermo”.

L’opera ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del PNRR, NextGenerationEU e prevede un nuovo edificio a quadrifoglio in cui troverà spazio non solo la nuova scuola secondaria di primo grado, ma anche la primaria l’auditorium e un’ampia palestra assieme a spazi vivibili dall’intera comunità.