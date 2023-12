L’edificio della scuola Don Rimoldi non c’è più

All’orizzonte nessun edificio, solo le 4 pale meccaniche che continuano a separare e sgretolare i detriti: la demolizione della scuola secondaria di San Fermo è terminata.

Le ruspe, entrate in azione a inizio dicembre, continuano a lavorare in questi giorni per consentire lo smaltimento i rifiuti creati con lo smantellamento dell’edificio scolastico, un prefabbricato risalente ai primi anni ’80. Poi, una volta liberata dalle macerie l’area di cantiere, si potrà cominciare la costruzione del nuovo Polo scolastico di San Fermo.

Già da settembre, e per tutto il prossimo anno scolastico 2024-2025, gli studenti delle cinque classi della secondaria Don Rimoldi (IC Varese 1) continueranno a frequentare regolarmente le lezioni nelle aule al primo piano della primaria Cairoli di Biumo Inferiore, accompagnati ogni giorno dal bus navetta: un servizio gratuito per le famiglie dei ragazzi iscritti, messo a disposizione dal Comune di Varese.

La costruzione del nuovo Polo Scolastico di San Fermo ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del PNRR, NextGenerationEU e prevede un nuovo edificio a quadrifoglio in cui troveranno spazio non solo la nuova scuola secondaria di primo grado, ma anche la primaria, l’auditorium e un’ampia palestra oltre a spazi vivibili dall’intera comunità.