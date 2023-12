Linus annuncia le date del Party Like a Deejay

Oggi, venerdì 15 dicembre, Linus all’interno del programma Deejay Chiama Italia, che conduce insieme a Nicola Savino, ha annunciato in diretta le date di PARTY LIKE A DEEJAY 2024, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che torna a Milano sabato 8 e domenica 9 giugno.

Due giorni di grande divertimento al Parco Sempione e all’Arco della Pace per un evento unico sul panorama nazionale che unisce musica, sport e intrattenimento insieme a tutti gli speaker della radio. Dopo il successo dello scorso anno che ha coinvolto oltre 190mila partecipanti di tutte le età e più di 2 milioni di utenti sui social, per il 2024 si prospetta una nuova edizione ricca di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive, momenti di relax e tantissime novità. Maggiori informazioni sull’evento e sull’apertura delle prevendite per l’acquisto dei biglietti, saranno comunicate prossimamente.