Martedì 5 dicembre medici ospedalieri in sciopero: a rischio visite ed esami programmati

Domani, 5 dicembre, i medici ospedalieri incroceranno le braccia. Si annuncia un’adesione importante alla giornata di sciopero proclamata dai sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up.

L’agitazione non riguarda i medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale.

Saranno garantire le prestazioni di emergenza-urgenza così come i servizi di pronta disponibilità e le cure oncologiche, mentre potrebbero subire variazioni o interruzioni le attività prenotate e programmate.

Il sindacato prevede che siano 1,5 milioni le prestazioni a rischio con 30 mila gli interventi chirurgici che potrebbero essere rinviati così come 180 mila visite specialistiche, compresi gli esami di laboratorio e gli esami radiografici.

Sono almeno 5 le ragioni della protesta dei professionisti sanitari infermieri, ostetriche e professioni sanitarie ex legge n 43/2006:

1. Assunzioni di personale.

2. Detassazione di una parte della retribuzione.

3. Risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro.

4. Depenalizzazione dell’atto medico.

5. Cancellazione dei tagli alle pensioni.