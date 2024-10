Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 4, 5, 6 ottobre

Il fine settimana baciato dal sole autunnale è ricco di feste, sagre e castagnate. A Varese arriva la Gran Fondo che anticipa la Tre Valli Varesine. Sono gare rilevanti per gli amatori che le disputano: valgono come qualificazione ai mondiali della specialità. Sono previsti circa 3mila iscritti, il 20% stranieri attenzione alla chiusura delle strade e variazioni della viabilità. “Una Mela al Giorno” festeggia la sua 30ª edizione al Parco del Sorriso di Luvinate. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, è patrocinato dal Comune di Luvinate e da importanti associazioni locali come Slow Food Varese e Orticola Varesina, sarà un’occasione per riscoprire le varietà locali di mele e pere, oltre a celebrare il mondo della frutticoltura e dei prodotti agroalimentari del territorio. Isabella Ragonese, Bruno Bozzetto e l’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino nel programma del Baff Busto Arsizio Film Festival del 4 ottobre. Al mattino l’ultima proiezione per la rassegna Made in Italy – Scuole con la Superluna di Federico Bondi e chiude alle 23 il concerto degli Scudetto.

METEO

LE PREVISIONI – Dopo la pioggia un bel fine settimana di sole autunnale. Il fine settimana del 5 e 6 ottobre sarà caratterizzato da tempo asciutto, con sole nella giornata di sabato e qualche velatura domenica ad annunciare un nuovo ritorno della pioggia a partire da lunedì – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

CARONNO PERTUSELLA – Ultimo weekend dedicato al gorgonzola. La Sagra del Gorgonzola delizierà i vostri palati con tante ricette saporite. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Domenica 6, 13 e 20 ottobre 2024 torna come ogni anno la Festa della Zucca. Appuntamento sul lungolago di Gavirate con un menù golosissimo, mercatini e spettacoli. Tutte le informazioni

VARESE – Nuove spine e birre speciali per festeggiare cinque anni di Sala Varese Pub & Billiards. Un importante traguardo per il locale varesino che per l’occasione si è regalato un nuovo impianto spine. Durante il weekend del 4-5 ottobre verranno presentate nuove birre alla spina (tra cui una dedicata all’Oktober Fest) e sarà possibile gustare una birra media alla spina a soli 5 euro, scegliendo tra una selezione di bionde, birre non filtrate, IPA e rosse irlandesi. Tutte le informazioni

EVENTI

RUGARETO – A spasso nel Bosco del Rugareto per imparare a rinoscoscere le tracce animali e loro segni di presenza. Età minima di partecipazione 6 anni. Evento organizzato e promosso dall’Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e da PLIS Bosco del Rugareto e PLIS Medio Olona – Tutte le informazioni

TRADATE – Racconti intorno al fuoco al Parco Pineta “Curiosità scientifiche su miti e leggende del bosco”. I boschi rappresentano da sempre ambienti affascinanti e misteriosi e il loro stretto legame con la nostra specie, nel tempo, ha ispirato molti racconti – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Una tavolata per pranzare in centro paese a Cazzago Brabbia. “Tutti a Tavola” domenica 6 ottobre per le vie del centro del paese con le attività locali e le loro specialità – Tutte le informazioni

CISLAGO – A Cislago un appuntamento per riscoprire la chiesa di Santa Maria della Neve. Un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Una giornata dedicata al benessere a Cuveglio: nutrire mente e spirito con attività per tutte le età. Questa giornata si preannuncia come un’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi e imparare nuove tecniche per il benessere personale – Tutte le informazioni

MILANO – Domenica 6 ottobre Palazzo Pirelli a Milano apre le porte alle famiglie per la tradizionale Festa dei Nonni. Si potrà visitare Palazzo Pirelli: sono previsti laboratori di truccabimbi, spettacoli e concerti per tutto il pomeriggio – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Un fine settimana a tutto vino, con “Che bolle” a Sesto Calende. Un evento promosso dalla cooperativa La proletaria, con il sostegno di coro alpino e associazione “Che bolle” – Tutte le informazioni

VALCUVIA – I sabati della Bioarcheologia: riprendono gli incontri e i laboratori. «I Sabati della Bioarcheologia» è il titolo del ciclo di incontri pensato per coinvolgere la comunità locale e i visitatori appassionati, che prosegue anche quest’anno con un calendario ricco di iniziative – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Weekend in rosa a Laveno, convegno e camminata per la prevenzione del tumore al seno. Sabato la tavola rotonda sulla prevenzione del tumore al seno, domenica la camminata. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

BESOZZO – Besozzo Brick Day: una giornata di creatività e divertimento con i Lego. Domenica 6 ottobre, al palazzo comunale di Besozzo, un evento per tutte le età tra costruzioni, esposizioni e giochi a sorpresa – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE E CASTAGNATE

CASTRONNO – La Festa alpina scalda l’autunno di Castronno. Appuntamento domenica 6 ottobre all’evento organizzato dal Gruppo Alpini di Castronno. In programma anche una mostra fotografica e di auto d’epoca per il centenario dell’Autostrada A8 dei Laghi – Tutte le informazioni

LUVINATE – “Una Mela al Giorno” festeggia la sua 30ª edizione al Parco del Sorriso di Luvinate. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, è patrocinato dal Comune di Luvinate e da importanti associazioni locali come Slow Food Varese e Orticola Varesina, sarà un’occasione per riscoprire le varietà locali di mele e pere, oltre a celebrare il mondo della frutticoltura e dei prodotti agroalimentari del territorio – Tutte le informazioni

ISPRA – Torna ad Ispra, nel primo weekend di ottobre, la “Festa del Paese”: sabato 5 ottobre dalle ore 19 alla mezzanotte in Piazza San Martino ci sarà musica, gastronomia e giochi popolari dedicati agli adulti mentre, domenica 6 ottobre, dopo la processione dedicata alla Madonna del Rosario, compatrona della Parrocchia di San Martino, dalle ore 16,30 alle 21,00 circa in Piazza Ferrario previsti giochi per i bambini, danze popolari e stand gastronomici.

BRINZIO – A Brinzio la prima castagnata del 2024. Primo appuntamento d’autunno con il Gruppo Parrocchiale al parco comunale “Tonino Piccinelli” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Annunciata dalla statua di Bacco, arriva a Gallarate la Festa dell’uva. Sabato 5 ottobre un’intera giornata dedicata alla cultura del vino, compresa una parata di carri allegorici – Tutte le informazioni

CARNAGO – Il Lontano West a Rovate con la Festa Western e la Rodeo Night. Il clou della giornata arriverà alle 17:00, con uno spettacolo di cavalli della Contea Baraggia – Tutte le informazioni

VARESE – Parole, suoni e testimonianze per festeggiare il 15esimo Anniversario dell’Ambulatorio Sanità di Frontiera. L’Associazione che gestisce il punto di assistenza sanitaria per chi è senza casa o senza documenti celebra il suo anniversario con uno spettacolo, testimonianze e un rinfresco aperto a tutti – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Inaugurazione della Pro Loco di Brunello: musica, magia e salamelle per tutti. Domenica 6 ottobre 2024, la neonata Pro Loco apre ufficialmente le sue attività con un evento all’oratorio di via G. Verdi. Sarà possibile tesserarsi – Tutte le informazioni

GURONE – MALNATE – Bambini e Alpini alla Castagnata della scuola materna Frascoli di Gurone. Domenica 6 ottobre dalle ore 16 il giardino della scuola Frascoli apre alla comunità per la prima castagnata della stagione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Isabella Ragonese, Bruno Bozzetto e l’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino nel programma del Baff del 4 ottobre. Al mattino l’ultima proiezione per la rassegna Made in Italy – Scuole con la Superluna di Federico Bondi e chiude alle 23 il concerto degli Scudetto – Tutte le informazioni

TEATRO – Terra e Laghi porta “Nena” nella bergamasca. Per il festival teatrale itinerante lo spettacolo del Teatro Blu con Arianna Rolandi. Testo e regia di Silvia Priori – Tutte le informazioni

CINISELLO BALSAMO – A Cinisello Balsamo arrivano le “Città Invisibili” del Teatro Blu. Per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”, lo spettacolo con Fabrizio Cadonà e Shinya Murayama. Testo e regia di Silvia Priori – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Lo spettacolo di Guido Marangoni a Somma Lombardo per riflettere su disabilità e inclusione

Appuntamento sabato 5 ottobre al teatro auditorium dell’Oratorio san Luigi – Tutte le informazioni

VARESE – “Potevo fare cose peggiori”, in sala Montanari a Varese lo spettacolo di Marina De Juli. Sabato 5 ottobre, alle 21, secondo appuntamento di “In Fabule”. Un racconto autobiografico, un incontro-scontro di generazioni – Tutte le informazioni

VARESE – Il cinema di Alfred Hitchcock, a Filmstudio 90 tornano le lezioni di cinema. Il programma sarà composto da tre lezioni, tutte di sabato pomeriggio: il 5, il 12 e il 19 ottobre, sempre dalle ore 16 alle ore 18 – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Torna in scena l’amore tra poesia e filosofia: protagonisti a Cassano Magnago tre alunni del “Geymonat” di Tradate. Domenica 6 ottobre alle 21, al cinema teatro Auditorio, Riccardo Morandi, Pietro Panzeri e Mattia Ruffoni replicheranno lo spettacolo in onore di Dante, Platone e sant’Agostino – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Alberto Grandi al Premio Chiara, “La cucina italiana non esiste”. Al Salone Estense lo storico dell’alimentazione e divulgatore, autore del fortunato podcast DOI-Denominazione di Origine Inventata e apprezzato “competente” del programma Splendida Cornice di Geppi Cucciari – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ottobre di eventi alla Biblos di Gallarate, dalla poesia ai manga. Tra poesia, manga e presentazioni di libri, ogni fine settimana ci sarà un’opportunità per scoprire nuovi autori e opere inedite – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GRANTOLA – Nell’ex chiesa di San Carlo la mostra fotografica e di piuttura “Viaggio tra le emozioni”. Appuntamento nel fine settimana con le opere di Ulisse Piana, Marina Paola Battaini, Marco Coletti e Andrea Costanzo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la mostra “Attimi” di Stefania Speroni. Venerdì 4 ottobre alle 18 sarà inaugurata la mostra fotografica che resterà aperta fino a domenica 13 – Tutte le informazioni

VERBANIA – A Verbania la mostra “Pipelink, cornamuse dal mondo”. Dal 5 al 13 ottobre a Villa Giulia Daniele Bicego, musicista, ricercatore e costruttore, porta a Verbania una collezione unica di oltre 60 cornamuse e altri strumenti collegati – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Alla Collegiata di Castiglione Olona l’esposizione della tavoletta “San Francesco in adorazione”. Dal 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, sarà esposta l’opera prestata da un collezionista privato. Proseguirà fino al 24 novembre, nell’ambito delle iniziative per i 600 anni della Collegiata – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Il Cantico delle Creature in 24 scatti fotografici. Importante fine settimana alla chiesa di San Giovanni: oltre agli scatti, sabato 5 presentazione e inaugurazione della grande pala d’altare “Ora Nona” dell’artista

varesina Angela Grimoldi – Tutte le informazioni

VARESE – Omaggio a Marco Cingolani. La Showcases Gallery ospita la mostra personale dell’artista in n percorso visivo tra il passato vintage e il presente di scritte che sovvertono la linearità temporale – Tutte le informazioni

MUSICA

CARDANO AL CAMPO – Il tour di Luca Marino parte dal circolo Quarto Stato di Cardano al Campo. Il Cantautore Errante torna live in “formazione variabile”. Si comincia il 05 ottobre con il trio al Quarto Stato di Cardano al Campo. Fuori anche il lyric video del brano “nn mi vuoi + bn” – Tutte le informazioni

BARASSO – “Jazz e Dintorni”: l’Alex Bioli Quartet in concerto a Barasso. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Casciago, è a ingresso libero con offerta volontaria, permettendo a tutti di partecipare e godere della serata – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese “La musica del creato in onore di San Francesco”. L’organista Alessio Corti, docente alla Haute Ecole di Ginevra e il Coro Josquin Desprez di Varese diretto da Francesco Miotti saranno i protagonisti di questa serata – Tutte le informazioni

BESOZZO – Il conservatorio di Novara in concerto a Besozzo. Diretto dal M° Giulio Monaco, il coro da camera terrà un concerto nella chiesa prepositurale dei Santi Alessandro e Tiburzio a Besozzo il giorno sabato 5 ottobre 2024 alle ore 21:00 – Tutte le informazioni

BINAGO – Un violinista virtuoso: Davide Alogna per l’apertura della stagione del CineTeatro di Binago. Venerdì 4 ottobre alle ore 21 con una serata di altissimo livello musicale e statura artistica con la Insubria Chamber Orchestra e la partecipazione straordinaria del chitarrista Giulio Tampalini – Tutte le informazioni

BESOZZO – Furigo e Guarneri portano al Duse di Besozzo “La musica della mia storia”. L’evento sarà un’occasione unica per rivivere, attraverso la musica e le storie, alcuni dei momenti più significativi del passato – Tutte le informazioni

VARESE – Omaggio a Mina: all’auditorio di Sant’Ambrogio la Band OltreMina. Appuntamento per sabato 5 ottobre: “Un omaggio, non solo un tributo alla grande cantante Anna Maria Mazzini – Tutte le informazioni

VARESE – Serata tra musiche e parole a Varese: Piero Chiara era swing? Serata musicale per le serate del Premio Chiara: appuntamento domenica 6 ottobre in Sala Montanari – Tutte le informazioni

VARESE – Sul palco di Varese Vive il Roots Quartet di Marcello Testa. Presenterà il suo ultimo cd intitolato “Finally”. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle ore 21 nella sede di Varese Vive – Tutte le informazioni

INCONTRI

BUSTO ARSIZIO – Il Premio Chiara incontra il Busto Arsizio Film Festival. Appuntamento a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Intervengono per il BAFF Alessandro Munari, Steve Della Casa, Marco Crepaldi, per il Premio Chiara Bambi Lazzati – Tutte le informazioni

VALGANNA – Tra arte e storia, gli arcani misteri del cimitero di Ganna. Alla Badia di Ganna l’incontro con lo storico Alberto Bertoni, lo studioso Vincenzo Capoferri e gli scrittori Gianfranco Galante e Umberto Belardinelli – Tutte le informazioni

NATURA

TRADATE – Una pedalata culturale per il Parco Pineta. Un’uscita alla scoperta delle zone umide del Parco con i relativi stagni: Restina, C.na Fornace, Cà Bianca e Proverbio – Tutte le informazioni

BESANO – Tra acque e beni Unesco: due tappe al Monte San Giorgio. In gita con Alfa “Dal balcone sul Ceresio al mare tropicale” sabato 5 e 19 ottobre per scoprire meraviglie d’acqua, tra mari del triassico e laghi attuali – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

AZZATE – Lo Stendipanni delle Mamme in cerchio per la popolazione dell’Emilia Romagna. Dal 30 settembre al 5 ottobre, tutto il ricavato dello Stendipanni sarà devoluto al sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna nuovamente colpite da un’alluvione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giochi, musica e baby dance, a Busto Arsizio arriva la “Giornata del naso rosso”. Appuntamento sabato 5 ottobre con i clown dei Colori del Sorriso – Vip Varese per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione, che coi suoi volontari porta la spensieratezza ai bambini in ospedale – Tutte le informazioni

SPORT

CICLISMO AMATORIALE – La Gran Fondo amatoriale a cronometro e in linea che anticipa la Tre Valli Varesine. Sono gare rilevanti per gli amatori che le disputano: valgono come qualificazione ai mondiali della specialità. Sono previsti circa 3mila iscritti, il 20% stranieri – Tutte le informazioni

CHIUSURE STRADALI – Autolinee Varesine: le modifiche per le gare ciclistiche del weekend e per la Tre Valli Varesine. Ecco le modifiche ai percorsi degli autobus di Autolinee Varesine, in conseguenza di quanto accade alla viabilità ordinaria, nel fine settimana e per martedì 8 ottobre – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Alla CardaCrucca si corre tra via Gaggio, le vecchie piste dei tedeschi e Tornavento. Nel verde e lungo un museo a cielo aperto, una giornata speciale. La corsa è organizzata dalla ASD Cardatletica, ora guidata da una donna, con il sostegno della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’inaugurazione del Playground di Giubiano: una giornata di sport e divertimento per tutti. Il progetto frutto di un progetto di riqualificazione volto a creare uno spazio dedicato allo sport e alla comunità. Appuntamento al 5 ottobre – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Arriva la StraMontegrino: in cammino e di corsa per scoprire Montegrino Valtravaglia. Un percorso tra sport e paesaggi naturali per una giornata all’insegna del benessere e della scoperta del territorio – Tutte le informazioni

BAMBINI

Un anticipo di Giornata della Meraviglia, le prime caldarroste, speciali appuntamenti al cinema, escursioni e giochi e laboratori per famiglie nel primo weekend di ottobre.

E per chi non l’avesse fatto già fatto in settimana, anche un paio di idee per festeggiare i nonni

