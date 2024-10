Bambini e Alpini alla Castagnata della scuola materna Frascoli di Gurone

Domenica 6 ottobre dalle ore 16 la prima Castagnata della stagione a Gurone è nel giardino della scuola materna Leopolda Frascoli per un pomeriggio da condividere insieme in compagnia degli alpini di Malnate.

Un’occasione di festa aperta a tutta la comunità per trascorrere un pomeriggio di giochi, profumi e sapori d’autunno assieme alle famiglie e ai bambini dell’asilo.

In caso di pioggia la castagnata sarà annullata.

La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.

Per maggiori informazioni scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure contattare la scuola ai numeri 0332 974694 – 379 2708740.