Isabella Ragonese, Bruno Bozzetto e l’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino nel programma del Baff del 4 ottobre

Nella giornata di venerdì 4 ottobre, la programmazione del BAFF prevede , alle 9.00 al cinema Lux, in piazza san Donato 5, l’ultima proiezione per la rassegna Made in Italy – Scuole. In programma Superluna di Federico Bondi, che immagina la vita degli abitanti di una piccola comunità ligure, e di due bambine in particolare, sfollati dopo una forte scossa di terremoto.

Alle 17.00, per la sezione Opera prima – Primi passi, (Cinema Fratello Sole, via Massimo D’Azeglio 1) proiezione di Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci. Si tratta di un action movie sulla storia di vendetta e riscatto di una poliziotta infiltrata in una banda criminale. Il film ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d’Argento 2024 e una candidatura a David di Donatello per Isabella Ragonese come Migliore attrice protagonista.

Bruno Bozzetto è protagonista, insieme a Simone Tempia, dell’appuntamento Baff in libreria – Premio Morando, al festival per presentare il suo libro Il signor Bozzetto. Una vita animata. Il celebre disegnatore ripercorre le sue esperienze di creativo e regista – dai filmini adolescenziali sulle formiche del giardino di casa alla genesi di West and Soda e Vip, da Allegro non troppo fino a oggi –, intrecciandole ai momenti più formativi, divertenti e toccanti della sua vita. L’incontro è in programma alle 17.30 a Villa Calcaterra presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni in Via Magenta 70; al termine proiezione del corto di animazione Gli Sport del Signor Rossi.

Alle 18.45 sempre a Villa Calcaterra, la presentazione del cortometraggio fuori concorso Memoria di un dolore di Ciro Tomaiuoli, ex studente dell’Istituto Antonioni, liberamente ispirato a un racconto di Dino Buzzati e vincitore di importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Alle 21.00 al cinema Lux, per il concorso Opera prima – Primi passi, il regista Zavvo Nicolosi presenterà al pubblico il suo film La primavera della mia vita, esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Un road movie per celebrare l’amicizia, che ha vinto un premio ai Nastri d’Argento.

Alle 23.00 per Baff Off presso Dieci (via Martiri di Belfiore 10), il concerto degli Scudetto, alias Alessandro Fiori e Giacomo Laser, che si definiscono “gli ultimi Trapper del ‘900”. Intrisa di riferimenti pop, sportivi e mediatici, la loro musica rappresenta un’ironia tagliente sull’Italia contemporanea.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è come sempre libero e gratuito.