Sul palco di Varese Vive il Roots Quartet di Marcello Testa

Si apre la stagione concertistica 2024/25 del 67 Jazz Club Varese: all’indomani del prologo di qualche settimana fa con i Gaia Cuatro (che, una volta di più, non hanno smesso di incantare), il primo ospite sul palcoscenico di Varese Vive, venerdì 4 ottobre, è il Roots Quartet di Marcello Testa che presenta il suo ultimo cd intitolato “Finally”.

Marcello Testa, contrabbassista e compositore, è un musicista di spessore e di esperienza e per l’occasione si circonda di colleghi con altrettante spiccate qualità: il sassofonista e flautista Claudio “Wally” Allifranchini, il chitarrista Martino Vercesi e il batterista Nicola Stranieri, tutti vecchi amici del 67 Jazz Club che negli anni scorsi si sono più volte esibiti, ma in contesti differenti, sul palcoscenico del sodalizio creato nel 2013 da Renato Bertossi.

“Finally” è una raccolta di nove brani originali, tutti quanti composti dal leader Marcello Testa, che esplora diverse branche del variegato mondo jazzistico facendo leva sull’interscambio, sull’improvvisazione e sugli assoli, tutte caratteristiche nelle quali i solisti Allifranchini e Vercesi eccellono, sempre sostenuti dalla solida base ritmica garantita dal contrabbasso dello stesso Testa e dalla batteria di Nicola Stranieri. L’appuntamento con il Roots Quartet di Marcello Testa è per venerdì 4 ottobre alle ore 21 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al n. 335-8208969.