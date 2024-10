Che fare con i bambini nel weekend del 4, 5 e 6 ottobre tra Varese e provincia

Torna il bel tempo nel weekend con un sabato di pieno sole qualche nuvola solo nella serata di domenica. Per le famiglie tante feste di piazza, un anticipo di Giornata della meraviglia a Biandronno e poi tante castagnate, speciali appuntamenti al cinema, escursioni e giochi e laboratori, anche in natura, per imparare e divertirsi.

E per chi non l’avesse fatto già fatto in settimana, anche un paio di idee per festeggiare i nonni.

EVENTI

TRADATE – Venerdì sera al Centro didattico Scientifico del Parco Pineta tornano i Racconti attorno al fuoco, con affascinanti Curiosità scientifiche su miti e leggende del bosco da ascoltare raccolti attono a un focolare in natura, nell’area protetta, avvolti dal buio nella notte – Scopri di più

BIANDRONNO – Giunta alla quarta edizione si svolgerà il 13 ottobre in cento piazze la Gornata della Meraviglia. Biandronno anticipa l’evento promosso dal Claun il Pimpa per il diritto alla pace di tutti i bambini a domenica 6 con una giornata di giochi e laboratori per riflettere sul manifesto delle 12 fatiche dei Bimbi della guerra – Leggi Qui

BUSTO ARSIZIO – Giochi, musica e baby dance per la Giornata del naso rosso in programma sabato con i clown dei Colori del Sorriso – Vip Varese per raccogliere fondi a sostegno delle attività per i bambini in ospedale – Il programma

COCQUIO TREVISAGO – Fiabe in movimento, musica in gioco e il laboratorio Seminauvo sono solo alcune delle attività proposte ai bambini sabato per Si-amo semi, la festa che inaugura sabato il nuovo orto sociale e per l’inclusione realizzato da associazione DiKun Tu nell’area dell’ex Asilo – Tutto il programma

CARNAGO – Spettacoli di cavalli, giochi e laboratori per bambini la Festa Western e la Rodeo Night in programma sabato a Rovate – L’iniziativa

GALLARATE – Apre sabato mattina in zona pedonale, con un momento didattico dedicato alla pigiatura la prima Festa dell’Uva di Gallarate. Nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici a tema – L’evento

TRADATE – Nuova domenica di Porte Aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta, tra esplorazioni, letture animate nei boschi e viaggi spaziali per piccoli astronauti – Qui tutto il programma

ISPRA – La Festa del Paese domenica pomeriggio in Piazza Ferrario propone giochi per i bambini, danze popolari e stand gastronomici – L’evento

SARONNO – Domenica 6 ottobre torna Idee in corso nel centro storico abitato per l’occasione dalle postazioni di 45 associazioni. Per tutta la giornata momenti di intrattenimento, con musica, spettacoli, giochi, punti ristoro e attività per i più piccoli – I dettagli

CUVEGLIO – Domenica pomeriggio il Comune ospita l’evento dedicato al benessere Il risveglio di Cuveglio con tante attività per tutte le età, tra cui yoga per bambini e rilassamento con campane tipetane – Il programma

CERIANO LAGHETTO – Domenica 6 ottobre si svolge la Festa dei Cortili, ottava edizione della manifestazione che porta alla scoperta degli antichi cortili del centro storico, con un percorso enogastronomico, mercatini, giochi per i bambini e intrattenimento musicale – Qui tutte le informazioni

MILANO – Domenica 6 ottobre Palazzo Pirelli a Milano apre le porte alle famiglie per la tradizionale Festa dei Nonni, con laboratori di truccabimbi, spettacoli e concerti per tutto il pomeriggio – Tutte le informazioni

CASTAGNATE

MALNATE – È ospitata dal giardino della Scuola dell’infanzia Frascoli la prima Castagnata della stagione aperta a tutta la comunità di Gurone e promossa in collaborazione con gli Alpini di Malnate. Un’occasione per le famiglie di conoscersi e passare del tempo insieme – L’iniziativa

BRINZIO – Inizia domenica la stagione delle castagnate a Brinzio, al parco comunale Tonino Piccinelli, per iniziare a vvivere colori e sapori d’autunno – L’evento

ANGERA – Nella giornata di domenica 6 l’associazione “Amici della Bruschera” organizza una castagnata sotto l’Allea lungolago Piazza Garibaldi; una splendida occasione per godersi la stagione in compagnia. In menu anche alcuni piatti autunnali – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BESOZZO – Domenica il palazzo comunale ospita il Besozzo Brick Day: una giornata di creatività e divertimento con i Lego tra costruzioni, esposizioni e giochi a sorpresa – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Domenica pomeriggio il Parco Archeologico di Castelseprio invita i bambini a giocare LibroGame Live La prova del Druido, con i personaggi dell’avventura presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda – I dettagli

UBOLDO – Domenica 6 ottobre, in occasione della Giornata mondiale degli uccelli migratori, il Parco dei Mughetti propone alle famiglie un picnic nell’area protetta e poi un laboratorio a tema per bambini dai 5 ai 12 anni nell’aula didattica nei boschi di Uboldo. Attività gratuita con prenotazione – Come partecipare

VARESE – Domenica pomeriggio il FAI propone uno speciale appuntamento con Panza Kids: il lanboratorio Non vediamo l’ora! A partire dalla mostra temporanea Nel Tempo i bambini poroveranno a rispondere alla domanda che cos’è il tempo? per costruire poi ciascuno un orologio per scandire il personale tempo di ciascuno, tra realtà e immaginazione – Come partecipare

ESCURSIONI

BESANO – La rassegna In gita con Alfa tra acque e beni Unesco torna al Monte San Giorgio sabato mattina per una passeggiata “Dal balcone sul Ceresio al mare tropicale” alla scoperta delle meraviglie dell’acqua, tra mari del triassico e laghi attuali. Partecipazione gratuita con prenotazione – Qui tutte le info

RESCALDINA-RUGARETO – A spasso nel Bosco del Rugareto e tra i sentieri del Parco degli aironi sabato mattina per imparare a Rinoscoscere le tracce animali e loro segni di presenza. Età minima di partecipazione 6 anni – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Prosegue l’iniziativa delle camminate organizzate da Alfa Srl, con il secondo appuntamento in programma domenica 6 ottobre. Questa volta, i partecipanti potranno godersi una piacevole passeggiata ad anello di circa 4 km all’interno del Parco Alto Milanese con merenda per tutti e spettacolo a cura di Progetto Zattera Teatro all’arrivo. Partecipazione gratuita con prenotazione – I dettagli

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Torna domenica pomeriggio al Cinema Nuovo Cinemakids, la rassegna di cinema per famiglie di Filmstudio90. Per l’occasione sul grande schermo sarà proiettato Inside Out 2, il film sulle emozioni di bambini e ragazzi che quest’estate ha battuto ogni record nella sua categoria – Scopri di più

UBOLDO – Sabato sera in Oratorio, in occasione della te giorni di festa in programma, sarà proiettato Cattivissimo me 4, con le ultime avventure di Gru e dei suoi incontrollabili Minions – L’iniziativa

VARESE – Si conclude alle 19 con lo spettacolo acrobatico dei Truzzi volanti la giornata di inaugurazione del nuovo Playground Aldo Levi a Giubiano. Durante la mattinata open day del Rugby Varese per tutti i bambini nati tra il 2014 e il 2020 – L’evento

BRUNELLO – Domenica la prima festa della neonata Proloco di Brunello propone in oratorio lo spettacolo di magia del prestigiatore Walter Maffei – Leggi qui

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Nonni da festeggiare tra storie e filastrocche, zucchero e farina seguendo i consigli di lettura della libraia Laura Orsolini per il divertimento di nonni e nipotini insieme – Le recensioni

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Nella settimana dal 30 settembre al 5 ottobre, tutto il ricavato dello Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, sarà devoluto al sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite il 18 e 19 settembre 2024 da una nuova alluvione – L’iniziativa

LAVENO MOMBELLO – Weekend in rosa a Laveno, convegno e Camminata per la prevenzione del tumore al seno. Sabato la tavola rotonda sulla prevenzione del tumore al seno, domenica la camminata. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

CHIUSURE STRADALI – Autolinee Varesine: le modifiche per le gare ciclistiche del weekend e per la Tre Valli Varesine. Ecco le modifiche ai percorsi degli autobus di Autolinee Varesine, in conseguenza di quanto accade alla viabilità ordinaria, nel fine settimana e per martedì 8 ottobre – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Il fine settimana baciato dal sole autunnale è ricco di feste, sagre e castagnate. A Varese arriva la Gran Fondo che anticipa la Tre Valli Varesine.

