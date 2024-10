Besozzo Brick Day: una giornata di creatività e divertimento con i Lego

Nell’ambito della rassegna “D’Autunno a Besozzo, Arte e Cultura ottobre-novembre 2024” quest’anno sono in programma una serie di eventi autunnali organizzati dall’Amministrazione Comunale.

Domenica 6 ottobre dalle 10 alle 18, negli spazi del palazzo comunale in via Mazzini si terrà il “Besozzo Brick Day – mattoncini in Comune”. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Fotografia Costruttiva Ets e La Community Alto Verbano Bricks, si potrà trascorrere una giornata immersi nel mondo di uno dei giocattoli più famosi al mondo, i LEGO®.

Bambini, ragazzi e adulti di ogni età: nessuno riesce a resistere al fascino intramontabile di questi colorati mattoncini. Da quando sono stati inventati, nel 1949, i LEGO sono diventati il gioco preferito di milioni di persone capaci di scatenare creatività e fantasia.

Domenica prossima il cortile del Comune farà da sfondo ad opere originali tutte rigorosamente realizzate con i mattoncini, che riproducono sculture, monumenti, città, collezioni e tanto altro. Sarà presente un’area gioco, dedicata alla creatività e accessibile da 0 a 99 anni. Abbellirà i portici l’esposizione di foto realizzate in ambientazioni reali e in still-life a cura di “Fotografia Costruttiva”, la più grande Community Italiana di fotografia a tema. A completare l’offerta della giornata, due momenti a sorpresa: i bambini presenti potranno partecipare a una piccola gara di costruzione “al buio” e il più veloce verrà omaggiato con un set LEGO®. Per gli adulti invece sarà organizzata una sorta di caccia al tesoro alla ricerca di alcuni minifigures, i classici “omini” LEGO®, nascosti tra i mattoncini esposti; a fine giornata verrà estratto a sorte e premiato il vincitore.

Per introdurre l’evento, da martedì primo ottobre alcuni commercianti dell’Associazione “Besozziamo” esporranno in vetrina alcune costruzioni LEGO® creando così “un’esposizione diffusa” per tutto il paese.

“L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare”

(George Bernard Shaw) è la frase chiave dell’evento, che così è commentata dall’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: «La frase indicata dalle associazioni per la giornata riassume il senso di questo pomeriggio che il Comune ha voluto ospitare, perché molte generazioni hanno un ricordo legato a questo gioco, in cui si abbinano creatività, manualità, pazienza e fantasia».

L’evento è a ingresso gratuito. Per info: pagina Facebook dell’associazione Fotografia Costruttiva, email biblioteca@comune.besozzo.va.it