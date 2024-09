Alla scoperta del Parco Alto Milanese lungo la Via Francisca con merenda e spettacolo gratuiti

Prosegue l’iniziativa delle camminate organizzate da Alfa Srl, con il secondo appuntamento in programma domenica 6 ottobre. Questa volta, i partecipanti potranno godersi una piacevole passeggiata ad anello di circa 4 km all’interno del Parco Alto Milanese.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo che trovate CLICCANDO QUI

Si tratta della seconda di quattro camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno, ideate da Alfa Srl per promuovere la cultura dell’acqua e far scoprire il ricco patrimonio artistico, naturale e idrico della provincia di Varese.

Anche questa ultima giornata sarà arricchita da uno spettacolo per bambini a cura di Progetto Zattera e da una merenda per tutti offerta da Coop Lombardia.

I dettagli della camminata

RITROVO: ore 14:30 nel posteggio del Parco Alto Milanese – ingresso Castellanza (clicca qui per vedere la mappa)

PERCORSO: il percorso è accessibile a persone a mobilità ridotta, carrozzine e passeggini.

LUNGHEZZA: 4km tra andata e ritorno. Tempo previsto per percorrerlo: 1 ora (+ le soste)

Per maggiori informazioni: viafranciscalucomagno@gmail.com